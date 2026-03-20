Llega el 6° Encuentro Provincial del Deporte en Jujuy con la presencia de «Magui» Aicega

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, realizará el evento el próximo sábado 28 en el marco de la jornada denominada “Mujeres que marcan juego” con la participación de la exjugadora de Las Leonas.

En instalaciones del Centro de Arte Joven Andino se realizó la presentación del 6° Encuentro Provincial del Deporte que tendrá la presencia estelar de Magdalena Aicega. Será el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 10 horas en el estadio “Olímpico” y la cancha “Carlos Cancian”, ambos de Palpalá y con organización del Gobierno de Jujuy.

Estuvieron presentes en el lanzamiento Leandro Calvetti, director de Deporte Infantojuvenil; Pedro Ruiz, coordinador de Copa Jujuy Energía Viva, y Marcelo Ansonnaud, director de Deportes de la comuna palpaleña.

“Estamos listos para realizar un nuevo Encuentro Provincial del Deporte, siempre apuntando a traer referentes que puedan volcar toda su experiencia Y contar acerca de su trayectoria. Es muy importante para seguir sumando más herramientas y conocer acerca de los procesos que cada uno de los referentes atravesó en su vida deportiva”, apuntó Calvetti resaltando que se trata “de una jornada articulada con el municipio palpaleño».

Recordó que se trata de una actividad gratuita “por lo que esperamos a todos los interesados para que entre todos podamos vivir un sábado a puro hockey de la mano de «Magui» Aicega. Seguro será fructífero para seguir creciendo en esta disciplina”.

El funcionario auguró que “será otra jornada exitosa, tal como ya nos sucedió con otros encuentros que venimos desarrollando». En ese sentido, destacó la visita de personalidades como Daniela Conde y «Cachito» Vigil.

Asimismo, resaltó el convencimiento de que “la capacitación es un eje importante impulsado por el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y traccionado por la Secretaría de Deportes”, subrayó.

A su tiempo, Marcelo Ansonnaud se mostró “contento de que Palpalá, a través de estas políticas de articulación entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, pueda tener este tipo de eventos”.

Y agregó: “jerarquiza a una ciudad y consolida al deporte provincial, porque vamos a tener la visita de gente de toda la provincia, y aquellos que alguna vez vieron a Magui Aicega defender con tanta pasión la camiseta de Las Leonas podrán interactuar con ella”.

A lo largo de la jornada, la exjugadora de la Selección Argentina de Hockey brindará una charla motivacional, contará su historia de vida dentro del deporte, compartirá su opinión acerca del liderazgo de la mujer en el deporte; la importancia de combinar deporte y estudio; las oportunidades del periodismo deportivo y el acompañamiento familiar como pilar fundamental.