Minera Exar. Violencia digital: formación para fortalecer entornos laborales

En la ocasión se brindaron herramientas para la identificación, prevención y abordaje de situaciones de vulnerabilidad con especial énfasis en las nuevas formas de violencia que se desarrollan en entornos digitales.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante una jornada de formación destinada a trabajadores de Minera Exar donde se abordó principalmente la violencia digital y se brindaron herramientas para su identificación.

La propuesta se enmarca en una agenda de trabajo articulada con el sector privado, que busca promover espacios laborales más seguros, inclusivos y libres de violencias.

En este sentido, la formación abordó conceptos sobre violencia digital, así como también estrategias para reconocer situaciones de estas características, tales como el acoso en redes sociales, la difusión no consentida de contenidos y otras prácticas que vulneran derechos.

Los profesionales del Consejo Provincial de Mujeres destacaron la importancia de capacitar a equipos de trabajo en estas temáticas, entendiendo que el ámbito laboral es un espacio fundamental para la prevención y detección temprana de situaciones de violencia.

Asimismo, se remarcó que la sensibilización y formación continua permiten fortalecer redes de contención, promover el acceso a derechos y fomentar una cultura organizacional basada en el respeto y la igualdad.

Finalmente, se valoró el compromiso del Área de Relaciones Institucionales de Minera Exar, destacando su predisposición para impulsar este tipo de iniciativas que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde las violencias sean prevenidas y erradicadas en todos los ámbitos.

A cargo de la capacitación estuvo el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.