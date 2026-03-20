Nueva Sesión Ordinaria en el deliberante capitalino

En ese marco, e impulsada por el presidente de la institución, Dr. Gastón Millón, se aprobó la Ordenanza 8248/2026, referente a la creación del espacio institucional denominado “Concejo Abierto, tu voz en la Ciudad”, que se emitirá una vez por semana en Radio Municipal 88.5, con el objetivo de darle difusión a las actividades legislativas, institucionales y la participación ciudadana.

Finalizada la sesión, Gastón Millón destacó: “Muchos temas a tratar, muchas minutas de comunicación pidiendo algunos servicios por parte de la Municipalidad. Por ejemplo, se trató la creación de un programa de radio del Concejo Deliberante, el tratamiento de una modificación del Boletín Digital Municipal, sobre todo para que pase a tener el valor legal necesario hoy en día, tomando en cuenta que esto es una de las previsiones de la constitución de la provincia”.

Además, Millón añadió: “Se hizo uso de la palabra para conmemorar estos 50 años de la oscura época del golpe de Estado, hecho que fue compartido por muchos de los concejales. Hubo debate sobre algunos puntos y tomaron estado parlamentario muchos proyectos que fueron pasados a comisión”.

Más adelante, recalcó: “Quiero agradecer el trabajo de los concejales, porque hubo muchas reuniones de trabajo en comisión, lo cual enriquece la tarea que se lleva adelante en cada sesión”. Y continuó: “Hay muchos temas que consideramos merecen un debate serio y maduro, como un proyecto de la concejal Giménez sobre la regulación de las plataformas para el transporte alternativo, la Libertad Avanza también presentó un proyecto al respecto. Hay varios temas que están en comisión, listos para discusión y que merecen un debate mucho más profundo, tenemos muchísimo trabajo por delante por suerte”, finalizó.

Otros temas

En el transcurso de la sesión, también se aprobó la ordenanza Nº 8247/2026 referida a la adhesión de la Municipalidad de la Capital a la Ley provincial Nº 6474, mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27590 “Ley Mica Ortega”, que crea el Programa Nacional del Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes.

Del mismo modo, se dio curso favorable a la Minuta Nº 07, por la cual se declara de Interés Cultural en encuentro artístico “Operación Memoria – Encuentro de teatro y construcción”, a realizarse los días 21,22 y 23 de marzo en diferentes espacios culturales de la ciudad, organizado por el grupo de teatro Mate Cebado.