Rotura de acueducto. Agua Potable de Jujuy trabaja en la reparación del acueducto a la altura del puente Paraguay

Se estima que los trabajos finalizarán a las 14:00 horas, mientras que ya se encuentra el protocolo de asistencia mediante camiones cisterna.

Agua Potable de Jujuy informa que, debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, se produjo la rotura de acueducto troncal de 600 mm sobre el cauce del Río Xibi Xibi, a la altura del Puente Paraguay.

Desde el inicio de la rotura, el área operativa de la empresa realizó maniobras estratégicas de válvulas para sectorizar la red. Estas acciones permitieron minimizar el impacto de los cortes, evitando que la interrupción afectara a la totalidad de la capital y circunscribiendo la falta de servicio únicamente a los sectores dependientes de esta vía principal: B° Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viv., Castañeda, Cerro las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, La Arbolada, Barrio 23 de Agosto y Ciudad de Nieva.

Equipos especializados se encuentran trabajando intensamente en el lugar desde la noche de ayer, enfrentando las dificultades propias del terreno y el caudal del río.

Se estima que la finalización de trabajos será a las 14:00 horas aproximadamente, en tanto el restablecimiento del servicio será durante el transcurso de la tarde y de manera paulatina en los barrios afectados, a medida que la red recupere presión.

Se informa que ya se encuentra habilitado el Protocolo de Asistencia para Puntos Críticos. Camiones cisterna están operativos para abastecer con prioridad a: Hospitales y Centros de Salud, Establecimientos educativos y Sectores afectados

Agua Potable de Jujuy agradece la comprensión de los vecinos y solicita realizar un uso racional y solidario de las reservas domiciliarias hasta la normalización definitiva del sistema.