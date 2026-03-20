Trabajo en territorio. Promoción de servicios y prevención de la violencia de género en Maimará

La comuna quebradeña llevó a cabo una jornada de encuentro, expresión cultural y reflexión en el marco de las actividades por el mes de la Mujer.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades participó del acto conmemorativo realizado en Maimará, acompañando a la comunidad con promoción de servicios en una jornada de encuentro, expresión cultural y reflexión colectiva.

Durante la actividad, el equipo técnico brindó información sobre los servicios provinciales disponibles para el acompañamiento, asesoramiento y abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género. En este sentido, se destacó la importancia de acercar estos recursos a la comunidad, garantizando el acceso a derechos y fortaleciendo las redes de contención en el territorio.

Asimismo, se hizo hincapié en la prevención como una herramienta fundamental para erradicar las violencias, promoviendo la sensibilización, la detección temprana y la difusión de los canales de asistencia disponibles.

Estas acciones no solo permiten acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia, sino también generar conciencia colectiva y construir entornos más seguros e igualitarios.

Se reafirmó el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de género, el reconocimiento del rol de las mujeres en la sociedad y el trabajo articulado con gobiernos locales para avanzar hacia una provincia más justa y libre de violencias.

De la jornada participaron la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto al Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.