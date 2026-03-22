Formación. En marcha el 2º año de la Escuela Provincial de Árbitros de Fútbol

Comenzaron las actividades de un nuevo periodo lectivo para los aspirantes a colegiados en este año. Continúan las inscripciones para los ingresantes.

Con las primeras actividades, comenzó el 2º año de la Escuela Provincial de Árbitros Fútbol que impulsa el Gobierno de Jujuy con el objetivo de formar jueces que posteriormente puedan impartir justicia en los distintos partidos. La jornada tuvo lugar en el aula del Cepam.

A través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, se realizó la primera charla con los alumnos que ya cumplimentaron con el primer año con la presencia de Eduardo Ortuño.

El director de Deporte Federado recordó que la Escuela de Árbitros Provincial cuenta con el aval del Departamento Arbitral del Consejo Federal y la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina, es mixta y tiene como encargado del dictado de las clases a Miguel Coronel.

A lo largo del semestre se van a dictar clases teóricas y prácticas la idea es que a mediados de año ya salga la primera camada de la escuela independientemente que vienen arbitrando en distintos torneos.

“Recibimos a los aspirantes de primer año, de forma colaborativa vamos a comenzar trabajando en conjunto”, contó Carolina Romero, una de las juezas que este año ya recibirá la certificación.

En este sentido, invitó a sumarse a todas aquellas personas que tengan deseo de incursionar en el referato de fútbol “es una experiencia muy linda, los jóvenes de 18 a 25 años pueden sumarse y realizar esta formación que tiene amplia salida laboral”, expresó.

El arbitraje es una tarea esencial y una de las patas fundamentales para la práctica de fútbol, que sea impulsado por el Gobierno de la provincia permite acompañar el desarrollo de esta disciplina “son políticas públicas deportivas que acompaña el Gobernador Carlos Sadir junto al Ministro Álvarez García y el Secretario de Deportes, Licenciado Luis Calvetti”, concluyó.