Cultura . Cultura acompañó el acto por la Reconquista de Jujuy en San Antonio

La Secretaría de Cultura de la Provincia acompañó el acto conmemorativo por el 213° aniversario de la Reconquista de Jujuy, realizado en la localidad de El Carril, departamento San Antonio, junto a autoridades locales e instituciones de la comunidad.

La Secretaría de Cultura de Jujuy acompañó el acto conmemorativo por el 213° aniversario de la Reconquista de Jujuy, realizado en la localidad de El Carril, departamento San Antonio, junto a autoridades locales e instituciones de la comunidad.

La jornada contó con el izamiento de la bandera, a cargo del intendente de San Antonio, Javier de Bedia, y el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena. Posteriormente, se realizó una misa y una marcha recreativa del hecho histórico y posterior desfile cívico, escolar y gaucho.

Durante el acto, Rodríguez Bárcena destacó la importancia de esta fecha al señalar que se trata de “uno de los hechos históricos fundamentales de la historia no solo de Jujuy, sino de la Argentina”.

La Reconquista de Jujuy, conmemorada cada 21 de marzo, recuerda el regreso del pueblo jujeño a su territorio en 1813, tras el Éxodo Jujeño de 1812. Aquel proceso, liderado por el general Manuel Belgrano, culminó con la expulsión de las tropas realistas luego de las victorias patriotas en las batallas de Tucumán y Salta.

El 21 de marzo de 1813 marcó la recuperación del territorio y la restitución del gobierno local, poniendo fin a la ocupación enemiga. Este hecho histórico simboliza la valentía, el compromiso y el sacrificio del pueblo jujeño en la lucha por la independencia.

La conmemoración reafirma, año a año, el valor de la memoria colectiva y el profundo sentido de identidad del pueblo jujeño.