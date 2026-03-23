DPRH. Programa Comadres: socialización de acciones sensibles para la gestión de los recursos hídricos

El Programa Comadres tuvo su encuentro en Tilcara, donde actores de toda la quebrada compartieron acciones para coordinar la gestión de los recursos hídricos.

El Programa Comadres desplegó una jornada de “Gestión Hídrica y Participación Ciudadana”, promovida por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Tilcara y en la que funcionarias y actores comunitarios pusieron en común acciones sensibles que inciden a lo largo de la cuenca y subcuencas del Río Grande.

Tanto el Programa como la jornada de encuentro se dan en el marco de las acciones previstas por la UNESCO en la declaración de la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, y condicen con la política provincial de gestión de los recursos, que busca la conciencia y el trabajo conjunto para una gestión eficiente en un territorio de hidrografía compleja.

El ministro de Infraestructura de la Provincia, Carlos Stanic, señaló tras la recepción por parte de Sonia Pérez, intendenta de Tilcara, que “la presencia de las comadres, de los funcionarios, muestra que todos somos responsables, cada actor es importante para esto: la quebrada es compleja en sus características hídricas y geológicas, por lo que el trabajo en conjunto, la noción de que cada cosa que hacemos impacta, es importantísima, y si no la hacemos circular, no la compartimos, no la coordinamos con los otros actores, muchas veces pierde la posibilidad de ser, integralmente, una gestión con buen impacto para el territorio y para todos”

“Mientras entendamos que cada una de las acciones y cada uno de nosotros es importante para el manejo de los recursos hídricos, mejor aprenderemos y gestionaremos; cada práctica suma a entender que cada acción propia impacta al otro”, remarcó Stanic, e indicó lo evidente que es eso en la cuenca del Río Grande “que enlaza todo lo que se haga en Tres Cruces hasta lo de Maimará y más”.

“Muchas gracias a cada persona que vino a compartir, mientras las ciudades crecen, también crece la complejidad de la gestión de los recursos hídricos, y es muy valioso que todos la conozcamos”, expresó también.

Guillermo Sadir, desde la Secretaría de Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de Infraestructura, compartió tras las palabras de Stanic: “quiero subrayar que este es un trabajo con el objetivo de la preservación del patrimonio de la Quebrada, esa iniciativa que inició en 2004, con las comadres de aquella época hoy aquí presentes, y se siguió trabajando desde la provincia todos los años, también en los últimos 10 años, y ahora estamos dándole nuevo impulso con estos encuentros para difundir e integrar las acciones”.

“La UNESCO, el ente rector de este patrimonio, tiene que conocer el detalle, el trabajo de la persona, del quebradeño, del jujeño, de su trabajo por la maravillosa quebrada de Humahuaca, trabajar con ese norte como equipo”, expresó también.

Edgardo Sosa, director provincial de Recursos Hídricos, valoró a su vez que la socialización del Programa Comadres señala que “hemos decidido retomar con más fuerza las acciones, no tanto las estructurales sino las sensibles, con participación de la comunidad”. “Acciones de bioingeniería, de defensas vivas, etc, más aún cuando el Gobierno provincial ha decidido duplicar el presupuesto del programa de defensas: para ejecutarlo, necesitamos la participación de la comunidad”, destacó.

Sosa describió la jornada compartida “con varias mujeres, funcionarias municipales de distintas localidades, otras representantes de comunidades, de juntas de regantes, con experiencias muy valiosas, para difundirlas, compartirlas con otras mujeres para que sean replicadas, ejecutadas, también en sintonía con puntuales recomendaciones que dio UNESCO para la declaración de patrimonio de este territorio”.

En el encuentro se expusieron las bases del proyecto, antecedentes, experiencias y acciones que suman al objetivo del mismo. También, hubo exposiciones acerca de temas del mismo Programa Social Conservacionista Comadres, del Pedemonte de Tilcara, sobre experiencias del sitio piloto, experiencias de ciencia ciudadana (como el Poyecto Matteo), protección de márgenes y taludes, uso de plantines de tuna para estabilización de canales, y más aplicaciones de defensas vivas, entre otros temas y experiencias.