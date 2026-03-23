Lanzan las inscripciones a los cursos gratuitos de la Academia de Oficios de Jujuy

Este miércoles comienza el periodo de inscripciones a las propuestas formativas. Se dictarán en distintos puntos de toda la provincia de Jujuy.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, informa que este miércoles 25 de marzo, a partir de las 12 horas, se habilitarán las inscripciones para una nueva etapa de capacitaciones gratuitas impulsadas por la Academia de Oficios, con propuestas formativas en distintas localidades de la provincia.

Las capacitaciones disponibles incluyen:

Las capacitaciones se dictarán en localidades como La Quiaca; Abra Pampa; Tilcara; Maimará; Purmamarca; Tumbaya; Volcán; Yala; San Salvador de Jujuy; El Carmen; San Antonio; Palpalá; Monterrico; Perico; Pampa Blanca; San Pedro; Libertador General San Martín y Fraile Pintado.

Las personas interesadas deberán inscribirse exclusivamente de manera online a través del sitio web oficial de la Academia de Oficios: https://academiadeoficios.jujuy.gob.ar/

Se recuerda que los cupos son limitados y que todas las capacitaciones son gratuitas, con el objetivo de fortalecer la formación laboral y generar nuevas oportunidades de desarrollo en toda la provincia.