Manejo sostenible. Ambiente propicia capacitaciones y forestación en el Parque Provincial Potrero de Yala

Junto a la organización Árbol y Vida y pobladores locales, se desarrollan instancias de formación y forestación para proteger la biodiversidad y las fuentes de agua del Parque.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy junto a la organización Árbol y Vida, lleva adelante jornadas de capacitación a pobladores del Parque Provincial Potrero de Yala, quienes durante todo el año colaboraron en tareas de forestación y actividades de campo.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento del área protegida, que combina formación teórica y acciones prácticas. En esta oportunidad, la capacitación, solicitada por los pobladores del parque, estuvo orientada al manejo del ganado para evitar el sobrepastoreo y reducir el impacto ambiental, incorporando herramientas concretas para el cuidado del ecosistema.

La directora de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, subrayó que “desde el Ministerio tenemos a Árbol y Vida como socio estratégico, y trabajamos junto a los pobladores para fortalecer esta área clave, promoviendo el cuidado integral de la biodiversidad a través de capacitaciones y prácticas como el manejo del ganado y la protección de las fuentes de agua”.

En ese marco, Ezequiel Medina, titular de Árbol y Vida, destacó el trabajo conjunto y explicó que “los pobladores solicitaron charlas sobre cómo evitar el sobrepastoreo y disminuir el daño que pueden generar los animales en el ambiente. Por eso acercamos un especialista para abordar esta temática, y la próxima jornada estará enfocada en la protección y el cuidado del agua, un recurso fundamental en el parque”.

Estas acciones se enmarcan en el proceso de reforestación que se viene desarrollando en el parque, con el objetivo de alcanzar la plantación de 30.000 árboles, a través de más de 20 jornadas realizadas junto a la comunidad. Las capacitaciones representan el complemento teórico de este trabajo sostenido en territorio.

La actividad continuará el sábado 28 a las 9 horas con una nueva jornada de reforestación, que contará con la participación de pobladores, el Ministerio de Ambiente y la organización Árbol y Vida.

El objetivo de estas acciones es regular las actividades dentro del área protegida y prevenir impactos que puedan afectar los cuerpos de agua, fundamentales para el equilibrio ambiental del parque, que funciona como una esponja natural clave para el abastecimiento de agua de las comunidades y zonas aledañas.