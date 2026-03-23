Últimos días para acceder a los beneficios por pago anticipado de tributos municipales

Municipalidad recordó que hasta el próximo 31 de marzo se encuentran vigentes los beneficios por pago anticipado del Impuesto Automotor y la Tasa de Recolección de Residuos, por lo que se invita a los contribuyentes a aprovechar los últimos días para acceder a importantes descuentos.

El programa contempla bonificaciones acumulables que buscan incentivar el cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto Automotor, se establece un 10% de descuento por Buen Contribuyente, un 30% adicional por pago anual y un 5% extra para quienes abonen a través de la página web oficial, alcanzando hasta un 45% de descuento total.

Para la Tasa de Recolección de Residuos, los beneficios incluyen un 10% por Buen Contribuyente, un 20% por pago anual y un 5% adicional por pago web, lo que permite acceder a un descuento acumulado de hasta el 35%.

Asimismo, se informó que los pagos pueden realizarse tanto de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas en la ciudad, como a través de la modalidad online, brindando mayor comodidad a los vecinos.

En cuanto a las facilidades, existen opciones de financiación con tarjetas de crédito, incluyendo cuotas sin interés mediante entidades bancarias y plataformas digitales.

Como novedad, se incorporó la posibilidad de abonar mediante Mercado Pago, lo que permite utilizar distintas tarjetas de crédito en 3 o 6 cuotas sin interés. Esta opción se encuentra disponible tanto para el pago anticipado como para otros tributos municipales, aunque los beneficios del programa estarán vigentes únicamente hasta la fecha límite establecida.

Desde el municipio se reiteró la invitación a los contribuyentes a regularizar su situación y aprovechar estas herramientas que buscan acompañar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.