Ambiente. Jujuy proyecta su política ambiental a 25 años con un plan estratégico integral

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático inició el proceso junto a equipos técnicos, con el objetivo de definir políticas públicas sostenibles a largo plazo.

En una apuesta clave, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy (MAyCC) da inicio al programa de planificación estratégica de política ambiental con horizonte a 25 años, en articulación con referentes del Ministerio de Modernización de la provincia.

El encuentro inicial estuvo encabezado por Eduardo Balbi, quién junto a equipos técnicos de todas las áreas ambientales comenzaron a delinear las bases de un proceso que se extenderá durante los próximos seis meses, con reuniones semanales orientadas a la construcción de objetivos ambientales de largo plazo.

Por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el ministro Leandro Alvarez designó cmo referentes para coordinar el proceso a Marina Giordana, directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales, y a Gabriela Jeckeln de la Dirección de Cambio Climático quienes tendrán un rol clave en la planificación interna de las distintas áreas.

En tanto, desde el Ministerio de Modernización lideran el programa María Guadalupe Bravo, directora de Planeamiento Estratégico, y Jorge Savio, director de Inclusión Digital, quienes aportarán herramientas de innovación, digitalización y gestión eficiente.

La iniciativa apunta a fortalecer la gestión pública ambiental mediante herramientas de planificación estratégica, alineadas con estándares nacionales e internacionales en materia de políticas climáticas y sostenibilidad.

De acuerdo con lineamientos promovidos por organismos oficiales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, este tipo de procesos permiten establecer metas medibles, indicadores de impacto y políticas públicas integrales que trascienden gestiones de gobierno.

En este contexto, la provincia de Jujuy busca consolidarse como referente regional en materia de transición ecológica, economía circular y gestión responsable de los recursos naturales.

El plan estratégico contempla la definición de políticas públicas vinculadas a ejes centrales como: