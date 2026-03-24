Ciclo de «Cine y Memoria» en el Cine Club de la Ciudad

Las funciones se realizarán los días 25 y 26 de marzo con entrada gratuita en el Cine Select.

Organizado por el Cine Club de la Ciudad junto al Instituto de Artes Audiovisuales, a través del Festival Internacional de Cine de las Alturas y el Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy, el ciclo «Cine y Memoria» propone el encuentro con dos largometrajes documentales que abordan distintas experiencias atravesadas durante la última dictadura militar.

A partir de relatos, memorias y miradas personales, estas películas invitan a reflexionar sobre uno de los períodos más complejos de nuestra historia reciente.

Martes 25 de marzo

Función – público en general: 19 hs

“Sapos – momentos de infancia en dictadura”

Largometraje documental – 64 min (2023)

Dirección: Lucas Brunetto

Sinopsis: A 40 años del retorno de la democracia en Argentina, Lucas, Sonia, Tália, Iván, Nadia, Damián y Bruno se encuentran a grabar historias sobre sus infancias en dictadura. Textos que escribieron luego de haber dado una capacitación en Catamarca. Relatos que dialogan con filmaciones hogareñas conformando un mosaico audiovisual compuesto por juegos infantiles, fiestas escolares, desfiles militares, libros prohibidos, un viaje al exilio, una lluvia de sapos y la misteriosa aparición de un pingüino en un barrio del conurbano.

Miércoles 26 de marzo

Función – público en general: 19 hs

“Revelar – indicios de identidad”

Largometraje documental – 69 min (2024)

Dirección: Lucas Brunetto

Sinopsis: Un documental sobre los indicios y presentimientos que tuvieron los niños apropiados durante la última dictadura militar en la Argentina, antes de conocer su verdadera identidad.