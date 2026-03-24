Encuentro con actividades culturales y charlas para cerrar el Mes de la Mujer

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará el próximo sábado 28 de marzo una jornada especial para cerrar el Mes de la Mujer, con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará espacios de diálogo, actividades culturales y experiencias territoriales lideradas por mujeres.

El encuentro tendrá lugar en el Multiespacio de General Arias a partir de las 17 horas y estará centrado en la participación activa de mujeres en distintos ámbitos sociales, deportivos y productivos.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de intercambio y charlas donde mujeres referentes compartirán sus experiencias en territorio, vinculadas al trabajo comunitario, el deporte, el emprendedurismo y el fortalecimiento de los barrios, con acciones destinadas a niños, niñas y adultos mayores.

Además, la propuesta incluirá actividades culturales como música y baile, junto con la participación de emprendedoras que exhibirán y ofrecerán sus productos.

La iniciativa forma parte del cierre de las actividades desarrolladas durante el Mes de la Mujer y busca generar espacios de encuentro, escucha e intercambio que permitan visibilizar el rol de las mujeres en la comunidad y aportar ideas para futuras acciones y políticas públicas.