Mesa conmemorativa: Jujuy recordó a las víctimas del terrorismo de Estado a 50 años del golpe

La Secretaría de Derechos Humanos destacó la importancia de sostener y fortalecer el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia a cinco décadas del golpe de Estado.

En el marco del 24 de marzo, se llevó a cabo la Mesa Conmemorativa – 50 Años del Golpe de Estado (1976–2026) en las instalaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy, con la participación de organismos de derechos humanos, actores institucionales y público en general.

La actividad, impulsada por la Dirección Provincial de Derechos Humanos el último jueves, comenzó con la proyección de la galería de rostros de los 144 jujeños detenidos-desaparecidos, en un emotivo espacio de memoria y reflexión.

La apertura institucional estuvo a cargo de la directora de Derechos Humanos, Yolanda Suruguay, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, quien destacó la importancia de sostener y fortalecer las políticas públicas de memoria, verdad y justicia a cinco décadas del golpe de Estado.

La jornada contó además con el acompañamiento de la directora provincial de Relaciones con la Sociedad Civil, Elisa Ingrid Carretero, y de la secretaria de Justicia, María Marcela Infante, quienes participaron de las distintas instancias del encuentro.

Posteriormente, se presentó el marco institucional de trabajo del organismo, seguido de la socialización de la resolución que convoca a la conformación de una mesa interinstitucional, destinada a articular acciones entre distintos actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos.

Uno de los momentos centrales fue el diálogo abierto entre organismos y participantes, donde se compartieron reflexiones, experiencias y propuestas en torno a la construcción colectiva de la memoria.

La jornada continuó con la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, reafirmando el compromiso con la memoria y el Nunca Más.

Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos conmemorativos a personas e instituciones que acompañan y fortalecen el trabajo por los derechos humanos en la provincia.

El encuentro consolidó un espacio de reflexión, memoria y compromiso colectivo en el marco de una fecha profundamente significativa para la historia argentina.