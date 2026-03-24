Turismo y Cultura. Fin de semana XXL: Jujuy consolidó su liderazgo turístico con amplia agenda y fuerte impacto económico

Jujuy desplegó su agenda en todo el territorio durante el fin de semana largo: propuestas culturales y tradicionales convocaron en las 4 regiones.

Este fin de semana XXL la provincia de Jujuy desplegó su agenda en todo el territorio: propuestas culturales y tradicionales convocaron en las 4 regiones y el turismo eligió una vez más nuestro destino para disfrutar, entre vendimias, tren solar de la Quebrada y fiestas patronales, la región muestra una vez más su amplio abanico de actividades.

La actividad en Jujuy generó un impacto económico de $4.655 millones y una ocupación hotelera del 60,6%, con más de 37.000 pernoctaciones en toda la provincia.

Durante el fin de semana largo, Jujuy recibió 14.096 visitantes que se distribuyeron en las distintas regiones turísticas. El gasto diario promedio alcanzó los $123.708 por persona, mientras que la estadía media se ubicó en 2,67 noches.

El movimiento turístico se repartió entre el sistema formal e informal. Del total de turistas, 8.473 se alojaron en establecimientos empadronados y 5.624 en opciones no registradas. En cuanto a los pernoctes, 22.519 correspondieron al circuito formal y 15.013 al no empadronado.

Jujuy lideró la elección turística y cultural en el fin de semana XXL por su amplia agenda de actividades

La provincia contó con una oferta de 12.382 plazas distribuidas en 435 alojamientos, lo que permitió sostener niveles de ocupación relativamente homogéneos entre las regiones.

En ese contexto, la Quebrada lideró la ocupación con el 67,4%, seguida por los Valles (55%), las Yungas (54%) y la Puna (49%), consolidando un reparto equilibrado del movimiento turístico.

“Este fin de semana XXL volvió a confirmar que Jujuy es uno de los destinos más elegidos del norte argentino”, señaló el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

Este fin de semana largo se destacó por una agenda diversa y convocante que se desplegó en las cuatro regiones de la provincia, fortaleciendo la experiencia turística con identidad local. Entre los principales eventos se destacaron la tradicional peregrinación a Punta Corral, la celebración del Día de la Reconquista en San Antonio, la Vendimia de El Bayeh y la inauguración del apeadero del Tren Solar de la Quebrada, consolidando a Jujuy como un destino activo, cultural y en constante movimiento.