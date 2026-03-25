Amplia propuesta de talleres para adultos mayores en la ciudad

Con el objetivo de promover el bienestar, la integración y el desarrollo personal, el municipio presenta una variada oferta de talleres destinados a adultos mayores, con actividades culturales, recreativas y de estimulación física y cognitiva.

Entre las propuestas se destaca el taller de teatro “Los Abuelos Cuenta Cuentos”, un espacio pensado para que los participantes puedan expresarse, revivir recuerdos y darles vida a través de la interpretación. Las clases están a cargo de las profesoras Virginia González y Silvana Juárez, y se dictan los martes y viernes, de 9 a 12:30 horas, en el espacio ubicado en Jorge Newbery 996, esquina Dorrego. Las inscripciones se encuentran abiertas.

Asimismo, se ofrece un taller gratuito de Folclore para Adultos Mayores, orientado a aprender, compartir y disfrutar de las danzas tradicionales. Las clases son dictadas por la profesora Lihue Gutiérrez, los días lunes, miércoles y viernes, de 17 a 20 horas, en el mismo espacio. Además, se suma una propuesta de nivel inicial en Folclore destinada a empleados municipales, que se desarrolla los jueves de 17 a 18 horas. Más información, al teléfono 3885068354.

En cuanto a las actividades vinculadas al bienestar físico, el taller de Yoga para Adultos Mayores propone mejorar la calidad de vida a través del equilibrio y el movimiento. Las clases, a cargo del profesor Gonzalo López, se dictan en distintos puntos de la ciudad: lunes y viernes de 9 a 10:30 horas en el Centro Cultural Héctor Tizón; los miércoles de 9:30 a 11 horas en el sector de avenida Urquiza y Puente San Martín; y los jueves de 9 a 10:30 horas en el Centro Cultural Casa Baca “Mirentxu”, en barrio Los Perales. La actividad es gratuita y para más información, deberán comunicarse al 3885053776.

Por otro lado, el Taller de Ajedrez para adultos mayores, brinda un espacio para ejercitar la mente y fortalecer habilidades cognitivas. Está a cargo del entrenador Espartaco Posse Varela, de la Dirección de Cultura, y se dicta los lunes de 16 a 18 horas en Jorge Newbery 996, esquina Dorrego.

Finalmente, quienes deseen explorar su creatividad manual pueden sumarse al Taller de Tallado en Madera, dictado por el profesor Fernando Correa. Las clases se desarrollan los martes y jueves de 8 a 10 horas, en el sector de avenida Urquiza y Puente San Martín.

Desde la organización destacaron que todas estas propuestas buscan generar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación, fortaleciendo la participación activa de los adultos mayores en la comunidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: diradultosmay@gmail.com o a los teléfonos habilitados en cada actividad.