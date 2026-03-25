Atención integral. La red pública de rehabilitación garantiza un abordaje integral y adecuado en Jujuy

A través de los establecimientos de Salud y sus equipos altamente capacitados, facilita acceso a la población de toda la provincia.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que cada 23 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Rehabilitación, jornada establecida para visibilizar el derecho de las personas de acceder a servicios de calidad ya sea por lesiones, enfermedades crónicas o discapacidad, contribuyendo en este caso a la autonomía y la inclusión.

De este modo, con tratamientos eficaces, oportunos y eficientes, la rehabilitación es fundamental en el desarrollo físico, emocional y social de las personas, permitiendo mejorar su calidad de vida.

En Jujuy, con la implementación del Plan Estratégico de Salud en sus etapas I y II, la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad avanzó en la conformación y fortalecimiento de la Red Provincial de Rehabilitación que asegura servicios en todos los niveles de atención.

Actualmente, la provincia dispone de establecimientos modelos en rehabilitación. En Alto Comedero, se ubican el Centro Jure, abocado a la asistencia integral de pacientes con modalidad ambulatoria y bajo tratamiento interdisciplinario a domicilio; el CEMIR con respuesta a través de un Programa de Formación para la vida autónoma a todas las personas con discapacidad intelectual para optimizar la inclusión social y laboral, entre otras actividades; y el CRENNA, dispositivo dedicado a niños y niñas con discapacidad mental e intelectual.

En Tilcara, se encuentra desde diciembre de 2024, el Centro de Rehabilitación que facilita atención interdisciplinaria, es decir, desde un paradigma superador en relación a la discapacidad y distintas situaciones de salud. De igual forma, diferentes CAPS y puestos de salud disponen de profesionales en kinesioterapia y fisioterapia, facilitando el acceso de la comunidad en el primer nivel de atención.

La rehabilitación implica una intervención con objetivos adecuados al tránsito que la persona requiere en el sistema de salud, es decir, que ya sea un hospital, una terapia intensiva, un puesto de salud llevan adelante una visión de equipo en relación a las demandas y a la necesidad específica.

En el marco del Día de la Rehabilitación, la cartera sanitaria invita a la comunidad en general y a los equipos de salud a participar de una charla informativa sobre los servicios y abordajes que se brindarán en el Centro de Rehabilitación “Dr. Carlos Jure”.

El encuentro se realizará el jueves 26 de marzo a las 9:00 horas, en las instalaciones del centro, ubicado en Av. Forestal y Nivoli de Alto Comedero. La propuesta abierta y gratuita busca acercar información, promover el acceso a la rehabilitación y fortalecer el acompañamiento integral de las personas.