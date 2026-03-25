Fortalecen la Zona Franca de Perico con capacitación y nuevas inversiones

El gobernador Carlos Sadir participó de una jornada de trabajo, resaltando el crecimiento sostenido y el avance de las operaciones en la Zona Franca.

El Gobierno de Jujuy impulsa herramientas para el desarrollo productivo, con foco en el comercio exterior y la radicación de nuevas inversiones. En ese marco, el gobernador Carlos Sadir participó de una jornada de trabajo en la Zona Franca de Perico, donde resaltó el crecimiento sostenido del espacio y el avance de las operaciones de las empresas usuarias.

En el lugar se desarrolló una capacitación junto a especialistas en comercio exterior, con foco en exportaciones, importaciones y vinculación con mercados internacionales.

El mandatario destacó el interés de nuevos inversores y la articulación con el Parque Industrial, subrayando la importancia de generar condiciones favorables, con seguridad jurídica, promoción de inversiones y alivio impositivo.

Por su parte, el presidente de JEMSE Exequiel Lello Ivacevich, señaló que se trabaja junto a Aduana para optimizar controles ante el crecimiento de la actividad, y remarcó la importancia de la capacitación para potenciar el uso de esta herramienta única en el NOA.

Actualmente, la Zona Franca cuenta con ocho empresas usuarias y proyecta seguir ampliándose, con foco en el desarrollo de proveedores locales y el acompañamiento a futuras inversiones, especialmente del sector minero.

Estuvieron presentes el Ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud Robles, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, y empresarios.