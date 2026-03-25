Herramientas digitales, seguras y transparentes. El Ministerio de Modernización fortalece la gestión pública con firma digital

El Gobierno de Jujuy continúa impulsando herramientas que posicionan a la provincia a la vanguardia en innovación pública.

En las instalaciones del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización se llevó a cabo el proceso de otorgamiento de la firma digital con token al ministro de Minería, José Gómez, en el marco de las acciones que impulsa la provincia para consolidar un Estado moderno, eficiente y transparente.

El Ministerio de Modernización, como Autoridad de Registro en firma digital con token y firma digital remota en la provincia de Jujuy, continúa desarrollando políticas de innovación tecnológica que permiten acceder a herramientas seguras y confiables para la gestión documental.

La firma digital permite a los servidores públicos agilizar procesos burocráticos, reducir tiempos de gestión, fortalecer la seguridad mediante autenticación biométrica y encriptación avanzada, minimiza costos operativos y promueve la transparencia al dejar un rastro digital auditable.

De esta manera, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización reafirma la política del gobernador Carlos Sadir de un Estado moderno y digital, impulsando herramientas que posicionan a Jujuy a la vanguardia en innovación pública.