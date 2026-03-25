Innovación en salud. Jujuy desarrollará la primera experiencia de telemedicina en la peregrinación a Punta Corral

A través del servicio público de Salud Digital de la cartera sanitaria provincial, se pondrá en marcha la vinculación con las guardias de los hospitales Pablo Soria y San Roque.

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que el Gobierno de Jujuy desarrollará por primera vez una experiencia de telemedicina en el marco del operativo sanitario de la peregrinación a Punta Corral, mediante el equipo de Salud Digital, en articulación con el SAME 107 y la red hospitalaria, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema en un contexto de alta complejidad.

“En 2026, en una experiencia que marcará un salto de calidad en la atención a la población, el equipo de Salud Digital estará presente en el operativo Punta Corral en trabajo conjunto con el SAME 107, a través de la Red CUDE, una de sus principales líneas de acción, que permite vincular en tiempo real las guardias de los hospitales del interior con las de la capital provincial”, explicó el referente de Salud Digital, Augusto Ittig.

En esa línea, detalló que el equipo operará de manera presencial en el Hospital de Campaña en Tumbaya (HOSCAM), núcleo central del operativo sanitario, que funcionará como una guardia hospitalaria del interior conectada con hospitales de alta complejidad de San Salvador, como el Pablo Soria y San Roque.

A través de la conectividad a Internet satelital de la que dispondrá el SAME 107, tanto en el HOSCAM como en los puestos de atención en los caminos al santuario y en las ambulancias que realicen los traslados requeridos desde Tumbaya hacia San Salvador, los equipos médicos contarán con información en tiempo real.

Desde el sistema de salud digital se facilitará la comunicación permanente entre los equipos a través de una plataforma de videocomunicación, posibilitando el monitoreo en tiempo real de cada paciente especialmente en situaciones que puedan ser de riesgo, considerando las características particulares del operativo único en el país, como la masividad de la peregrinación, la altura, la amplitud térmica y las condiciones geográficas de la Quebrada.

Como parte del despliegue sanitario, los puestos de atención contarán con equipamiento específico como ecógrafos y monitores multiparamétricos, cuyos resultados podrán ser compartidos en línea entre los equipos, favoreciendo una evaluación clínica más precisa y oportuna.

A su vez, el Hospital de Campaña dispondrá de servicio de Rayos X, lo que permitirá digitalizar y transmitir estudios en tiempo real, optimizando la toma de decisiones y fortaleciendo la capacidad resolutiva en territorio.

En este contexto, el director de la Unidad de Informática, Daniel Garabito, destacó que se avanza en la integración con el Portal de Imágenes Médicas (SUPERPACS), sistema que centraliza los estudios de la red pública y permitirá a los equipos de los hospitales de referencia acceder en tiempo real a las imágenes generadas en Tumbaya. Esta articulación tecnológica se encuentra en proceso de implementación mediante la instalación y configuración de equipamiento en territorio.