Inversión local. La empresa AB Construcciones recibió el certificado de Crédito Fiscal

En el marco de la Ley Provincial de Promoción de Inversiones y Empleo, la Secretaría de Ingresos Públicos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, encabezó la entrega de certificado de Crédito Fiscal a la firma AB Construcciones SRL.

El secretario de Ingresos Públicos, Juan Bassutti, hizo entrega de certificado de Crédito Fiscal a la firma AB Construcciones SRL, abocada a la venta de materiales y a la ejecución de obras civiles y arquitectónicas.

La empresa, ubicada en barrio Alte. Brown de San Salvador de Jujuy, brinda soluciones integrales para proyectos de diversa escala.

El crédito está comprendido dentro de la Ley N° 5922, conocida como “Ley Provincial de Promoción de Inversiones y el Empleo”, que incentiva inversiones compatibles con el desarrollo social y la diversificación económica.

De acuerdo a lo informado por su referente, Juan José Alexander, este otorgamiento se fundamenta en una inversión industrial destinada a la instalación y puesta en funcionamiento de una fábrica automatizada para producción de elementos premoldeados en San Salvador de Jujuy.

La propuesta contempla la adquisición de maquinaria especializada, adecuación de infraestructura e incorporación de tecnología para optimizar procesos productivos.

Esta inversión apunta a incrementar la capacidad productiva local en materiales de construcción, reducir la dependencia de proveedores externos y generar empleo directo e indirecto, promoviendo el desarrollo económico y social de la región.

Seguimos trabajando para garantizar sustentabilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público, a través de mejoras concretas para el fortalecimiento de proyectos jujeños.