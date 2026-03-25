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Inversión local. La empresa AB Construcciones recibió el certificado de Crédito Fiscal

Jujuy
Firma de conformidad por la entrega de certificado de Crédito Fiscal.

En el marco de la Ley Provincial de Promoción de Inversiones y Empleo, la Secretaría de Ingresos Públicos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, encabezó la entrega de certificado de Crédito Fiscal a la firma AB Construcciones SRL.

El secretario de Ingresos Públicos, Juan Bassutti, hizo entrega de certificado de Crédito Fiscal a la firma AB Construcciones SRL, abocada a la venta de materiales y a la ejecución de obras civiles y arquitectónicas.

La empresa, ubicada en barrio Alte. Brown de San Salvador de Jujuy, brinda soluciones integrales para proyectos de diversa escala.

El crédito está comprendido dentro de la Ley N° 5922, conocida como “Ley Provincial de Promoción de Inversiones y el Empleo”, que incentiva inversiones compatibles con el desarrollo social y la diversificación económica.

De acuerdo a lo informado por su referente, Juan José Alexander, este otorgamiento se fundamenta en una inversión industrial destinada a la instalación y puesta en funcionamiento de una fábrica automatizada para producción de elementos premoldeados en San Salvador de Jujuy.

La propuesta contempla la adquisición de maquinaria especializada, adecuación de infraestructura e incorporación de tecnología para optimizar procesos productivos.

Esta inversión apunta a incrementar la capacidad productiva local en materiales de construcción, reducir la dependencia de proveedores externos y generar empleo directo e indirecto, promoviendo el desarrollo económico y social de la región.

Seguimos trabajando para garantizar sustentabilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público, a través de mejoras concretas para el fortalecimiento de proyectos jujeños.

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