Jujuy potencia la educación científica y ambiental con la implementación del Proyecto Matteo en las escuelas

El encuentro destacó la importancia del trabajo articulado entre áreas educativas y técnicas, promoviendo la incorporación de más escuelas a esta valiosa iniciativa.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, encabezó una reunión junto a representantes de la Dirección de Recursos Hídricos y del Colegio de Técnicos de Jujuy, con el propósito de coordinar acciones que impulsen la implementación del Proyecto Matteo en instituciones educativas de toda la provincia.

Es un proyecto educativo, científico y de extensión universitaria, dirigido a escuelas de gestión pública y privada de todos los niveles y modalidades, donde se trabaja con una problemática importante en Argentina relacionada a la escasa disponibilidad de información requerida para el manejo sustentable de los recursos hídricos.

La Dirección de Recursos Hídricos impulsa este proyecto ciudadano ya que la información generada a partir de la iniciativa, permitirá a la provincia disponer de datos pluviométricos e hidrometeorológicos actualizados para el desarrollo de proyectos de obras hídricas.

El proyecto educativo promueve que los estudiantes pregunten, investiguen, registren lo que observan y discutan lo que encontraron permitiendo así mirar el mundo con ojos científicos desde temprana edad.

Participaron de la reunión la directora de Educación Inicial, Carolina Lui Saravia; Mauricio Navarro de la Dirección de Educación Técnico Profesional; Cecilia Coronel y María del Rosario Pereyra, en representación de la Dirección de Recursos Hídricos, y el presidente del Colegio de Técnicos de Jujuy, Raúl Vega.