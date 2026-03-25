Jujuy será sede de la primera reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande

El vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, anunció que la ciudad de San Salvador de Jujuy fue designada como sede de la primera reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande del año, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de marzo en el Hotel Altos de la Viña.

El encuentro fue convocado por el presidente del Parlamento, vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, quien invitó a vicegobernadores y vicegobernadoras de las provincias integrantes a participar de las jornadas, en el marco del inicio del período legislativo en todo el país.

Agenda de trabajo

La reunión tiene como objetivo establecer un cronograma de trabajo conjunto para abordar problemáticas comunes de la región. Para el jueves 26 se prevé la definición de fechas para próximas sesiones plenarias, el tratamiento de proyectos vinculados al desarrollo económico y social de las provincias del NOA y NEA, y el fortalecimiento del diálogo institucional entre los poderes legislativos regionales.

Durante el encuentro también se analizará la situación actual de la industria en el Norte Grande Argentino y el estado del acuerdo de comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

Un organismo federal y estratégico

El Parlamento del Norte Grande se ha consolidado como un espacio clave de integración política regional, donde las provincias articulan reclamos y propuestas ante el Gobierno Nacional, promoviendo el federalismo y una distribución equitativa de los recursos.

La elección de Jujuy como sede del primer encuentro del año reafirma el carácter itinerante y federal del organismo, que busca dar visibilidad a cada una de las jurisdicciones que lo integran.