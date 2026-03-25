Mes de la Mujer. Acciones territoriales para prevenir la violencia de género en Puesto Viejo y El Piquete

Se desarrollaron acciones para prevenir la violencia de género en El Piquete y Puesto Viejo para promover también vínculos saludables.

En el marco de las actividades programadas por el mes de la mujer, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo acciones para prevenir la violencia de género y reflexionar sobre la problemática en localidades de la provincia.

En Puesto Viejo, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia brindó información a la comunidad sobre los servicios disponibles en Jujuy y herramientas para prevenir la violencia de género.

En la oportunidad se desarrolló el taller “Sembrando Buen Trato” donde se generó un espacio participativo, promoviendo el diálogo, la reflexión y la importancia de la construcción de vínculos saludables.

Es de destacar que el dispositivo en Puesto Viejo se encuentra ubicado en el Ex Bachillerato N° 14 “Juan Minetti”. Asimismo, se promocionó la línea provincial confidencial y gratuita 0 800 888 4363, que funciona todos los días del año las 24 horas.

Por otra parte, profesionales del Consejo Provincial de Mujeres participaron de un encuentro en El Piquete donde acercaron información sobre los tipos y modalidades de violencia por motivos de género que existen, para poder identificarla y buscar ayuda inmediata en los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia o lugares disponibles en la Provincia de Jujuy.

Durante la jornada se dio a conocer la modalidad de atención, asistencia y acompañamiento que realizan profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía ante situaciones de vulnerabilidad de mujeres o personas de la diversidad sexual.

La actividad se realizó en articulación con la Municipalidad de El Piquete y se agradeció a la responsable del Área de Género, Noelia Gómez por el compromiso en la prevención y erradicación de la violencia de género.

Estas acciones reafirman el compromiso de continuar promoviendo políticas públicas que contribuyan a la construcción de una provincia más justa, igualitaria, libre de violencia y discriminación.