Reunión Intersectorial para la prevención del suicidio y agenda 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a integrantes de la Subcomisión de Prevención y Posvención del Suicidio —activa en la provincia desde 2016— en una reunión que contó con la participación de funcionarios de distintas áreas municipales. Durante el encuentro se definió una agenda de trabajo para 2026, con fuerte enfoque en zonas vulnerables de la ciudad y con el compromiso de toda la comunidad como promotora de acciones de prevención, intervención y acompañamiento.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la continuidad de este espacio de trabajo, que “lleva casi una década de funcionamiento”, y subrayó la importancia de fortalecer la articulación intersectorial.

En ese marco, anticipó la consolidación y avance de una mesa local con eje inicial en Alto Comedero, “donde los indicadores resultan preocupantes, con el objetivo de generar impacto a través de las políticas y actividades municipales orientadas a la prevención del suicidio”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, valoró la visita de la Subcomisión y señaló que el Departamento de Salud Mental participa activamente en este trabajo conjunto, avanzando en el diseño de una agenda 2026 con especial atención en sectores vulnerables como El Chingo y Alto Comedero.

Asimismo, remarcó que, en línea con el enfoque transversal impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano, se promoverá la participación de distintas áreas del municipio. En este sentido, enfatizó que la problemática del suicidio no es exclusiva del ámbito de la salud mental, sino que requiere del compromiso de toda la comunidad como promotora de prevención, intervención y acompañamiento. “Estamos muy conformes con esta mesa intersectorial que organiza una agenda importante para 2026”, afirmó.

A su turno, Lorena Carrizo, directora Provincial Extrahospitalaria de Salud Mental y Adicciones, resaltó la importancia de articular esfuerzos entre diversos sectores para abordar integralmente la problemática, no solo desde la asistencia, sino también desde la prevención y la promoción de factores protectores.

Durante el encuentro también se destacó la participación de referentes de los ministerios de Educación, Seguridad y otros organismos, junto a equipos municipales y de salud, quienes coincidieron en la necesidad de coordinar acciones para optimizar recursos y ampliar el alcance territorial.

En la misma línea, Patricia D’Antuene, del Ministerio de Educación, expresó que “el impulso actual está orientado a fortalecer las comunidades, entendiendo que la salida nunca es en soledad. Por eso promovemos la instalación de prácticas de cuidado en cada uno de los espacios donde intervenimos”.

En ese marco, celebró el compromiso del municipio en la conformación de mesas intersectoriales y aseguró que acompañarán activamente este proceso. “Estamos convencidos de que solo a través del trabajo coordinado entre distintas áreas es posible abordar una problemática tan compleja, que requiere miradas diversas y articuladas”, sostuvo.

Finalmente, agregó que “se busca recuperar aquello que alguna vez fue natural: el cuidado colectivo. Bajo el lema de campaña ‘En cada gesto, un cuidado’, proponemos volver a lo esencial, a lo cotidiano: la amabilidad, la escucha, el mirarnos, alojar al otro y acompañarnos”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7dupKTNbuUk