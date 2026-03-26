180 docentes de Educación Física se formaron en discapacidad e inclusión

La propuesta buscó fortalecer las prácticas pedagógicas y brindar herramientas concretas para acompañar las trayectorias escolares, promoviendo espacios de intercambio, reflexión y debate entre los docentes.

Con una clara apuesta del Ministerio de Educación por una escuela cada vez más inclusiva, 180 profesores de Educación Física de toda la provincia participaron de las jornadas de capacitación “Discapacidad y Educación Física, Estrategias de Detección e Intervención”, en la Casa de la Cultura de la ciudad de San Pedro.

Impulsadas por la ministra Daniela Teseira, las jornadas pusieron el foco en el conocimiento y la apropiación de las normativas vigentes, tanto nacionales como provinciales, claves para consolidar prácticas respetuosas de la diversidad y garantizar el desarrollo integral de estudiantes con discapacidad.

La capacitación fue organizada por el Departamento de Deportes y Educación Física de la Dirección de Bienestar Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, y contó con la participación de las coordinadoras de Modalidades y de Educación Física, Agustina Lemetre y María Fernanda Ten- del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta-.

Desde la Secretaría de Políticas Socioeducativas, su responsable Nancy Edhit Chiliguay, y la referente del Departamento de Deportes y Educación Física, Gilda Laura Alberti, destacaron la importancia de sostener instancias de formación continua como parte del compromiso ministerial con una educación inclusiva, equitativa y de calidad.