Club Jujuy: un espacio de acompañamiento para estudiantes jujeños en Córdoba

El próximo encuentro se realizará el día 28 de marzo, a las 10 horas, en la sede de la Casa de Jujuy en Córdoba.

En el inicio de cada ciclo lectivo, jóvenes jujeños llegan a la ciudad de Córdoba para comenzar su formación académica, afrontando no solo nuevos desafíos educativos, sino también un proceso de adaptación personal, social y cultural.

En este marco, la Casa de Jujuy en Córdoba impulsa el Club Jujuy, una propuesta orientada a acompañar a estudiantes ingresantes, brindando contención y promoviendo la generación de vínculos entre pares. La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y facilitar la integración en esta nueva etapa.

A través de encuentros participativos, el espacio fomenta el intercambio de experiencias, la construcción de redes de apoyo y el desarrollo de una comunidad activa de jóvenes jujeños en la ciudad.

Estas acciones contribuyen no solo a mejorar la adaptación a la vida universitaria, sino también a mantener vivas las raíces culturales y la identidad provincial, generando un puente entre Jujuy y Córdoba.

En este sentido, la Casa de Jujuy reafirma su compromiso con el acompañamiento integral de los estudiantes, promoviendo iniciativas que favorezcan su bienestar y desarrollo.

El próximo encuentro se realizará el día 28 de marzo, a las 10 horas, en la sede de la Casa de Jujuy en Córdoba.

Las y los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe98r5qonY-dUs7_30odYy7R8bQKQAOI8aNzmxvU6ZU2QYZ-Q/viewform