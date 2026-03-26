Noticias de Jujuy

Club Jujuy: un espacio de acompañamiento para estudiantes jujeños en Córdoba

Jujuy
El titular de la Casa de Jujuy en Córdoba

El próximo encuentro se realizará el día 28 de marzo, a las 10 horas, en la sede de la Casa de Jujuy en Córdoba.

En el inicio de cada ciclo lectivo, jóvenes jujeños llegan a la ciudad de Córdoba para comenzar su formación académica, afrontando no solo nuevos desafíos educativos, sino también un proceso de adaptación personal, social y cultural.

En este marco, la Casa de Jujuy en Córdoba impulsa el Club Jujuy, una propuesta orientada a acompañar a estudiantes ingresantes, brindando contención y promoviendo la generación de vínculos entre pares. La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y facilitar la integración en esta nueva etapa.

A través de encuentros participativos, el espacio fomenta el intercambio de experiencias, la construcción de redes de apoyo y el desarrollo de una comunidad activa de jóvenes jujeños en la ciudad.

Estas acciones contribuyen no solo a mejorar la adaptación a la vida universitaria, sino también a mantener vivas las raíces culturales y la identidad provincial, generando un puente entre Jujuy y Córdoba.

En este sentido, la Casa de Jujuy reafirma su compromiso con el acompañamiento integral de los estudiantes, promoviendo iniciativas que favorezcan su bienestar y desarrollo.

El próximo encuentro se realizará el día 28 de marzo, a las 10 horas, en la sede de la Casa de Jujuy en Córdoba.

Las y los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe98r5qonY-dUs7_30odYy7R8bQKQAOI8aNzmxvU6ZU2QYZ-Q/viewform

También podría interesarte
Jujuy

Reunión. Sadir encabezó un encuentro con legisladores para fortalecer el trabajo…

Jujuy

FNE. Hacia los 75 años de historia: asumió la nueva Comisión Estudiantil 2026

Jujuy

La detección temprana asegura tratamiento adecuado del cáncer cervicouterino

Jujuy

Deportes. Más herramientas para el desarrollo del deporte en El Piquete

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.