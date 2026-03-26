Cultura. Cultura en 7 días: la agenda de actividades en Jujuy del 26 de marzo al 2 de abril

Llega una agenda cargada de actividades para estos 7 días en Jujuy que no te podes perder, música, muestras, danzas y muchos más.

La semana del 26 de marzo al 2 de abril despliega una programación cultural variada en todo Jujuy. Desde inauguraciones de muestras y presentaciones literarias hasta celebraciones de fe y festivales tradicionales, la agenda combina propuestas artísticas contemporáneas con festividades que marcan el calendario jujeño.

Jueves 26 de marzo

San Salvador de Jujuy abre la semana cultural con letras. El Centro Cultural Héctor Tizón presenta el libro «Niñas Sirvientas» de Miriam Morales con actividad libre y gratuita a las 19:30 horas.

Viernes 27 de marzo

La espiritualidad de la Semana Santa comienza a marcar el ritmo en Tumbaya con el Vía Crucis que rememora los momentos finales de Jesús de 15:00 a 17:00 horas. En San Salvador de Jujuy, Elena Mattos ofrece un concierto por el Nunca Más a las 17:00 horas, mientras que la Casa Museo Macedonio Graz recibe la presentación del libro “Sigo aquí” de Diego Aquino de 19:00 a 21:00 horas. Purmamarca inicia el ascenso al Santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral desde el Paraje Tunalito a las 18:00 horas.

Sábado 28 de marzo

San Antonio invita al Vía Crucis al Cristo de la Hermandad, un recorrido de fe hacia el Mirador del Cerro de la Cruz a las 15:00 horas. En Lozano, el espacio Posta Los Sauces desarrolla el Quinto Encuentro de Poetas con lecturas e intervenciones musicales a las 16:00 horas. San Salvador de Jujuy ofrece un taller de Artes Pascuas en Casa Baca de 17:00 a 19:00 horas, la presentación de “Experiencia Queen” en el Centro Cultural Martín Fierro a las 21:00 horas y una Gran Peña en El Encuentro a las 22:00 horas. San Pedro de Jujuy propone Capillas Musicales con Miguel Vilca y Luis Escalera en la Iglesia San Pedro de Río Negro a las 21:00 horas.

Domingo 29 de marzo

Domingo de Ramos con jornadas centrales de fe. En Tumbaya se produce el descenso de la Sagrada Imagen de la Virgen de Copacabana de Punta Corral con misas y bendiciones de ramos desde las 08:30 hasta las 19:00 horas. Yavi celebra la festividad con misa y reparto de ramos en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. En San Pedro de Jujuy, la procesión parte desde el Hospital Guillermo C. Paterson a las 19:00 horas.

Lunes 30 de marzo

Purmamarca presenta el programa de streaming «PurmaStream» en la Plaza 9 de Julio a las 10:00 horas. En Maimará, las bandas de sikuris inician el ascenso por el Sendero Paleta del Pintor durante todo el día. Humahuaca desarrolla la bendición de ramos en la Plaza Central a las 10:00 horas seguida por la feria de huevos y roscas de pascuas a las 11:30 horas. San Salvador de Jujuy realiza un homenaje a la gestora cultural Berta Alonso en el Centro Cultural C.A.J.A. a las 20:00 horas.

Martes 31 de marzo

Las actividades se concentran en el Santuario de Punta Corral en Tumbaya con un Vía Crucis al Cerro la Cruz a las 09:00 horas. La jornada incluye la Misa Central en honor a la Virgen a las 16:00 horas y la Retreta de Bandas de Sikuris a las 20:00 horas.

Miércoles 1 de abril

Humahuaca propone una feria de productos derivados del maíz a las 10:00 horas y la Misa de la Cena del Señor en el Complejo Juvenil a las 19:00 horas. En San Salvador de Jujuy, se celebran los Diez Años de Tradición en la Explanada del Centro Cultural Manuel Belgrano a las 17:00 horas y se inaugura la muestra “Personajes” de Miguel Vaca en Culturarte a las 19:30 horas. Tilcara inicia el descenso de la Virgen con bandas de sikuris a las 05:00 horas para llegar al atrio de la Iglesia a las 20:30 horas.

Jueves 2 de abril

Jueves Santo con ceremonias de la Última Cena. Yavi celebra la misa y el traslado del Santísimo Sacramento a las 08:00 horas. Humahuaca repite su feria de productos del maíz a las 10:00 horas y el lavatorio de pies a las 19:00 horas. Finalmente, en Tilcara y San Pedro de Jujuy, se llevan a cabo las misas de Lavatorio de pies y Adoración al Santísimo a las 20:00 horas.

Una semana que recorre la provincia con propuestas que van desde el arte contemporáneo hasta las tradiciones que mantienen viva la identidad cultural jujeña.