Economía y producción . Jujuy refuerza acciones preventivas frente a la gripe aviar

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción se encuentra trabajando activamente en la prevención de la gripe aviar en Jujuy. En este marco, la secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, encabezó una reunión junto a diferentes áreas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, de Seguridad, de Salud, la Secretaría de Relaciones con los Municipios y el SENASA NOA, con el objetivo de diagramar un plan de acción integral.

El encuentro tuvo como eje central la articulación de estrategias conjuntas para fortalecer la prevención a través de campañas de concientización destinadas a productores y la comunidad en general, el refuerzo de los controles y la vigilancia epidemiológica.

La jornada contó con la participación del director de Ganadería, Juan Casasco; Javier Cadar, secretario de Coordinación del Ministerio de Salud; María Eugenia Domínguez, directora de Epidemiología; Gabriela Ferreyra Jenks, directora de Asuntos Municipales; Gimena Blasco, directora de Control Productivo y Comercial; técnicos de la Agencia de Seguridad Vial y de la Dirección de Biodiversidad y del resto de las reparticiones.

La influenza aviar (IA) tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae, que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres. En determinadas ocasiones, también puede ser contraída por personas y otras especies animales, como equinos, porcinos y caninos.

En este contexto, Deiana destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. “Estamos articulando acciones con todos los organismos competentes para anticiparnos y prevenir la enfermedad en nuestra provincia. La clave es el trabajo conjunto y la información oportuna”, señaló.

Asimismo, remarcó que se busca fortalecer las medidas de bioseguridad en establecimientos productivos y promover la detección temprana ante posibles casos sospechosos. “Es fundamental que productores y ciudadanos estén informados sobre cómo actuar. La prevención es una responsabilidad compartida”, agregó.

En la ocasión también se llevó a cabo una capacitación destinada a productores locales, orientada a brindar herramientas claves para la identificación temprana de síntomas y las formas de actuación ante posibles casos sospechosos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo indicaron que se continuará trabajando de manera sostenida con SENASA y otros organismos para proteger la sanidad animal y resguardar la producción local, priorizando la prevención como herramienta principal ante posibles riesgos sanitarios.