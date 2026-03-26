Noticias de Jujuy

Economía y producción . Jujuy refuerza acciones preventivas frente a la gripe aviar

Jujuy
Jujuy refuerza acciones preventivas frente a la gripe aviar

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción se encuentra trabajando activamente en la prevención de la gripe aviar en Jujuy. En este marco, la secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, encabezó una reunión junto a diferentes áreas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, de Seguridad, de Salud, la Secretaría de Relaciones con los Municipios y el SENASA NOA, con el objetivo de diagramar un plan de acción integral.

El encuentro tuvo como eje central la articulación de estrategias conjuntas para fortalecer la prevención a través de campañas de concientización destinadas a productores y la comunidad en general, el refuerzo de los controles y la vigilancia epidemiológica.

La jornada contó con la participación del director de Ganadería, Juan Casasco; Javier Cadar, secretario de Coordinación del Ministerio de Salud; María Eugenia Domínguez, directora de Epidemiología; Gabriela Ferreyra Jenks, directora de Asuntos Municipales; Gimena Blasco, directora de Control Productivo y Comercial; técnicos de la Agencia de Seguridad Vial y de la Dirección de Biodiversidad y del resto de las reparticiones.

La influenza aviar (IA) tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae, que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres. En determinadas ocasiones, también puede ser contraída por personas y otras especies animales, como equinos, porcinos y caninos.

En este contexto, Deiana destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. “Estamos articulando acciones con todos los organismos competentes para anticiparnos y prevenir la enfermedad en nuestra provincia. La clave es el trabajo conjunto y la información oportuna”, señaló.

Asimismo, remarcó que se busca fortalecer las medidas de bioseguridad en establecimientos productivos y promover la detección temprana ante posibles casos sospechosos. “Es fundamental que productores y ciudadanos estén informados sobre cómo actuar. La prevención es una responsabilidad compartida”, agregó.

En la ocasión también se llevó a cabo una capacitación destinada a productores locales, orientada a brindar herramientas claves para la identificación temprana de síntomas y las formas de actuación ante posibles casos sospechosos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo indicaron que se continuará trabajando de manera sostenida con SENASA y otros organismos para proteger la sanidad animal y resguardar la producción local, priorizando la prevención como herramienta principal ante posibles riesgos sanitarios.

También podría interesarte
Jujuy

San Pedro de Jujuy. Agua Potable de Jujuy realizará obras estratégicas para optimizar…

Jujuy

Estado presente en territorio. Salud y municipios despliegan operativos en conjunto…

Jujuy

San Pedro de Jujuy. Agua Potable de Jujuy realizará obras estratégicas para optimizar…

Jujuy

Turismo. Jujuy en Córdoba: se presentó una nueva ruta aérea y el calendario de Semana…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.