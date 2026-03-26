El intendente Raúl Jorge recibió al Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra

El intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió en una visita formal al Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, quien desde su rol al frente de la institución lleva adelante una intensa tarea espiritual, educativa y comunitaria, promoviendo valores de diálogo interreligioso y convivencia pacífica, oportunidad en la que lo invitó a participar del encuentro federal por la Memoria del atentado a la AMIA, previsto para el 1° de julio.

Durante el encuentro, el intendente destacó la importancia de fortalecer vínculos a nivel federal, señalando que, “con gran acierto, la AMIA decide tomar un vínculo más federal, ya lo hicieron con gobernadores de todo el país, este año se va a hacer con intendentes, vamos a hacer todos los esfuerzos para estar presente, porque creo que en esta semana tan significativa de la memoria activa con el tema de lo que fue la dictadura, el golpe de estado del ‘76, y el atentado a la AMIA, temas que tienen que estar en esta agenda permanente, de no olvidar los horrores que han pasado en nuestro bendito país, y que tiene que ver con una decidida acción de este municipio que está del lado de la paz”.

Asimismo, Jorge subrayó el rol de los gobiernos locales en la promoción de valores de convivencia, “somos parte de un colectivo, una red de alcaldes de todo el mundo, que bregamos por la paz como un valor sustantivo para sostener nuestras comunidades, así que agradezco esta presencia, esta visita del rabino acá a nuestra ciudad, y, por cierto, lo recibimos con todos los honores y con toda la expectativa de que podamos seguir creciendo como una sociedad tolerante, abarcativa, inclusiva, y esto tiene que ver con esta hermosa presencia y esta visita que nos honra”.

Por su parte, el rabino Eliahu Hamra explicó que la visita tiene como objetivo invitar formalmente a los intendentes del país a participar de un encuentro federal por la memoria del atentado a la AMIA, “estamos visitando todas las municipalidades capitales del país, con el sentido de invitar a los intendentes a un encuentro federal por la memoria, del atentado a la AMIA, que se va a realizar el 1° de julio, y para nosotros es un gran honor contar con la participación de del intendente, por ello es que vinimos nosotros a invitar personalmente a cada intendente, con la idea de federalizar el llamado a la memoria y a la justicia, por el atentado, por este horror que ocurrió hace 32 años, que fue un atentado a la sociedad argentina, no había solo judíos ahí, sino que era contra la sociedad, y eso es el reclamo nuestro de nunca más, queremos paz, queremos el bienestar de toda la sociedad, y eso es lo que buscamos con este encuentro de intendentes”.

En este sentido, también resaltó el papel clave de los jefes comunales en el tejido social, “lo especial es que, los intendentes son referentes que están frente a las necesidades de la gente, y en ese sentido, la AMIA es una mutual que está frente de lo social, de las personas”.

De la reunión participaron el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio; el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea; y la representante de la comunidad judía en Jujuy, Laura Steren.

Nota audiovisual: https://youtu.be/NWIbiC6f7PM