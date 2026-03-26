FNE. Hacia los 75 años de historia: asumió la nueva Comisión Estudiantil 2026

El acto tuvo lugar en el Centro de Innovación Educativa. Tiara Luna es la flamante presidenta de la Comisión Estudiantil.

El Centro de Innovación Educativa fue el escenario de la asunción de la nueva Comisión Estudiantil 2026. Esta edición, la 75° de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, es un hito que refuerza el legado de las juventudes jujeñas.

El acto contó con la presencia del titular del Ente Autárquico Permanente, Martin Meyer; la Directora Provincial, Belén Perdomenico; autoridades y directivos, quienes destacaron la importancia de la participación cívica y el rol de los jóvenes.

Durante la ceremonia, se hizo especial hincapié en los 75 años que rodean a la fiesta, rescatando aquellas historias que han pasado de generación en generación y que hoy forman parte de la identidad estudiantil.

Con Tiara Luna como flamante presidenta, la comisión asume el desafío de organizar una edición de diamante que promete ser histórica.

«Estamos unidos por un mismo objetivo», fue el sentir compartido en un salón que, entre aplausos y proyectos, ya empieza a vivir la magia de su 75 aniversario.