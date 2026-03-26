Gestión. El Gobierno de Jujuy coordina acciones en El Bananal con asistencia y trabajo interinstitucional

Una mesa de gestión reunió a organismos provinciales, municipales y actores locales para relevar demandas, coordinar respuestas y fortalecer el trabajo conjunto en la comunidad.

El Gobierno de Jujuy llevó adelante una reunión en la localidad de El Bananal, en el marco de una mesa de gestión, con el objetivo de abordar de manera articulada las demandas de la comunidad.

El encuentro se desarrolló en la Parroquia “Virgen del Valle” y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, acompañada por las directoras de la cartera Mariela Salto y Graciela Ortiz, junto al intendente de Yuto, David Abraham, y equipos de Defensa Civil; Recursos Hídricos; Vialidad de la Provincia; Parques Nacionales; INTA; concejales; productores y vecinos de la comunidad.

Durante la jornada se consolidó un espacio de articulación interinstitucional orientado a relevar problemáticas críticas y definir respuestas operativas inmediatas, con eje en el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de la población.

En este marco, se abordaron las principales problemáticas vinculadas al impacto de las lluvias. Como resultado de la mesa de trabajo, se establecieron compromisos concretos por parte de los distintos organismos.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano acompañó la jornada con la entrega de mobiliario a las familias afectadas por las intensas lluvias.

La reunión también puso en valor la participación activa de la comunidad, consolidando un modelo de corresponsabilidad donde vecinos, productores y Estado articulan esfuerzos para dar respuesta a situaciones críticas.