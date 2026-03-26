La detección temprana asegura tratamiento adecuado del cáncer cervicouterino

Las consultas, así como PAP y test de VPH pueden realizarse en todos los CAPS y hospitales de la provincia.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y reitera que cumplir con los controles médicos al menos dos veces al año es clave para el tratamiento oportuno y una mejor calidad de vida especialmente en mujeres entre los 30 y los 60 años de edad, grupo que registra la mayor incidencia.

En ese sentido, la cartera sanitaria cuenta con diferentes estrategias para promover y reforzar el cuidado en toda la provincia, en especial, la búsqueda activa para el estudio periódico de Papanicolau, el tamizaje y seguimiento correspondiente, el triage de control para quienes resultan con autotoma positiva, así como el abordaje permanente en caso de pap patológico.

El cáncer cervicouterino se produce por un crecimiento anormal de las células del cuello de útero causado por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano). El VPH es un virus muy común que afecta tanto a varones como a mujeres y se transmite por contacto sexual. Se estima que 8 de cada 10 personas lo tendrán en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, el virus desaparece sin causar síntomas. Sólo en el 5% de los casos, este virus provoca lesiones que con el tiempo pueden convertirse en cáncer.

El tiempo estimado, desde que se produce una lesión hasta que se desarrolla un cáncer en el cuello del útero, es entre 10 y 20 años. Por este motivo el cáncer de cuello de útero es una enfermedad altamente prevenible.

En la Argentina, es el tercer cáncer más frecuente en mujeres y el quinto tumor que más muertes causa en esta población. Se estima que cada año se detectan 4.600 casos nuevos de cáncer cervicouterino y más de 2.200 personas fallecen anualmente a causa de esta patología.

El PAP, el test de VPH y la vacuna ante el VPH permiten prevenir el cáncer de cuello de útero.

• El Papanicolaou (PAP) es un estudio sencillo que detecta lesiones en el cuello del útero, lo que permite tratarlas antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda a las mujeres a partir de los 25 años. El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad y es mayor en las mujeres de más de 50 años, por eso es importante que las mujeres después de la menopausia se realicen este estudio. El PAP se realiza en forma gratuita en puestos de salud y hospitales del sistema público.

• El Test de VPH es una prueba que detecta la presencia de los tipos de VPH que pueden producir cáncer de cuello de útero y se realiza en la provincia de manera gratuita.

• La vacunación frente al VPH previene la infección de los virus que causan aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de cuello de útero. La vacuna es gratuita y obligatoria para los niños y las niñas de 11 años de edad, sujeta a los envíos que realiza el Ministerio de Salud de la Nación.