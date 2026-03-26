Master Class solidaria por el Día del Síndrome de Down en la Punta del Parque

El Centro Deportivo Municipal N° 1 “Hugo ‘Pajarito’ Cid Conde”, ubicado en el extremo norte del Parque San Martín, será escenario este sábado 28 desde las 17 horas de una “Master Class” solidaria en el marco del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, conmemorado el pasado 21 de marzo. La actividad tendrá como fin reunir donaciones destinadas a la escuela de Varas, en el departamento de Humahuaca.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro para la comunidad. En este sentido, señaló que la jornada combinará actividades físicas, recreativas y deportivas, con el objetivo de ampliar la oferta para los vecinos.

Por su parte, la responsable del área de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, invitó a la comunidad a participar de la propuesta que se desarrollará en la Punta del Parque San Martín. Además, remarcó el valor simbólico de la fecha, elegida por la ONU en alusión a la trisomía del cromosoma 21, con el propósito de promover la inclusión y generar conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En esa línea, se informó que las clases estarán a cargo de instructores con síndrome de Down, acompañados por el equipo del programa municipal “Mom Gym”, reforzando el mensaje de inclusión y participación activa.

La instructora Bárbara Flores indicó que la actividad es gratuita y que quienes asistan podrán colaborar con donaciones de útiles escolares o calzado, que serán destinados a la institución educativa de Varas.

Finalmente, desde la organización destacaron el valor de este tipo de iniciativas que promueven la integración social a través del deporte y la actividad física, resaltando el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales.

Nota audiovisual: https://youtu.be/JXp6l6bky7M