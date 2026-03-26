Salud mental: continúan los talleres para fortalecer la autoestima y los vínculos

En el marco de las políticas de promoción de la salud mental, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Departamento de Salud Mental dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, continúa desarrollando talleres abiertos a la comunidad orientados al bienestar emocional.

Días atrás se llevó a cabo el encuentro “Autoestima y vínculos: aprender a valorarme para vincularme mejor”, destinado a personas mayores de 18 años, con modalidad vivencial y participativa. La actividad tuvo lugar en el salón de la Dirección de Turismo Municipal y propició un espacio de escucha, reflexión e intercambio en un clima de respeto y confidencialidad.

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre la importancia de la autoestima y su influencia en las relaciones interpersonales, reflexionando acerca de cómo las creencias personales impactan en los vínculos cotidianos. Asimismo, se promovió la construcción de relaciones más saludables basadas en el respeto, la autenticidad y el autocuidado.

En este contexto, desde el área informaron la continuidad de estas propuestas con un nuevo taller titulado “Aprender a decir que no: herramientas para poner límites sanos”, que se realizará el próximo 1 de abril, de 9 a 11 horas, en el salón de la Dirección de Turismo (Necochea 565).

La actividad, de carácter gratuito y con cupos limitados, estará orientada a trabajar de manera vivencial sobre la importancia de establecer límites en los vínculos. Se abordarán herramientas para reconocer las propias necesidades, expresar emociones y mejorar la comunicación de forma clara y respetuosa.

El espacio invita a reflexionar y compartir experiencias, brindando herramientas concretas que permitan fortalecer el autocuidado sin sentimientos de culpa. No se requiere experiencia previa, sino disposición para el crecimiento personal.

Finalmente, se recordó que estos talleres se desarrollan con una frecuencia quincenal, abordando distintas temáticas vinculadas al bienestar emocional y la salud mental comunitaria. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 388 593 7187.