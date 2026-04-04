Capacitación abierta: invitan a un proceso formativo sobre Lola Mora y su legado en Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Turismo, invita a la comunidad a participar del proceso formativo “Conociendo la Historia”, una propuesta de capacitación gratuita orientada a profundizar en la vida y obra de la destacada escultora argentina Lola Mora y su vínculo con la provincia.

La iniciativa estará a cargo de Gabriela Lamas, Rosario Santos y. Marcos Cussi, y está destinada al público en general, sin necesidad de conocimientos previos.

El objetivo principal del ciclo es conocer la historia de Lola Mora y sus esculturas en Jujuy, promoviendo la valoración de su significado artístico y cultural, así como el reconocimiento del patrimonio como una construcción social que nos identifica como comunidad.

El proceso formativo constará de cuatro encuentros, en los que se abordarán distintas temáticas vinculadas al legado de la artista y su impacto en el patrimonio local.

La capacitación dará inicio el 7 de abril de 2026, en el horario de 14:00 a 16:00 horas, con modalidad presencial y sin costo para los participantes.

Las inscripciones se realizarán de manera personal en la Dirección General de Turismo, ubicada en General Necochea 565, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 18:00 horas.