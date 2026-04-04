El Municipio presentó  la Kermes “Saberes y Sabores”  en  barrio Malvinas

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la expo abierta a la comunidad denominada “Saberes y Sabores”, realizada en el polideportivo anexo al Centro de Participación Vecinal (CPV) del barrio Malvinas. La jornada contó con la presencia de vecinos del sector y de zonas cercanas, quienes pudieron informarse sobre más de 20 talleres de capacitación, además de espacios destinados a manualidades y al desarrollo de la actividad física.

En este sentido, el intendente Jorge destacó el trabajo que viene desarrollando la conducción del CPV Malvinas, “nuestro Centro de Participación se caracteriza por ofrecer múltiples actividades durante todo el año, que permiten a los vecinos acceder a capacitaciones con salida laboral y a diversas experiencias que se reflejan en la gran convocatoria”, expresó.

En relación a la kermés, el jefe comunal valoró la participación permanente de la comunidad en cada propuesta: “En esta oportunidad compartimos una expo, una verdadera feria abierta que refleja el acompañamiento constante de los vecinos, como ocurre en otros centros de participación. Son espacios que favorecen el encuentro y la integración de personas de todas las edades”, indicó.

Por último, Jorge resaltó el espíritu de descentralización de las capacitaciones en los barrios: “Estamos muy contentos porque no solo se transmiten valores, sino también herramientas para la inserción laboral, fortaleciendo así estos espacios comunitarios”.

Por su parte, la directora a cargo del CPV del barrio Malvinas, Gladys Lozano, destacó la presencia de los vecinos y la política municipal de puertas abiertas: “Agradecemos a quienes se acercaron a conocer los distintos talleres que ofrecemos. Son propuestas pensadas para aprender un oficio, realizar manualidades o practicar actividad física. Contamos con más de 20 talleres para todas las edades, con inscripciones abiertas para que todos puedan sumarse y disfrutar”, señaló.

Nota audiovisual: https://youtu.be/GKcvEMaymBQ