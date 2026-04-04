El próximo martes habrá un Encuentro Saludable para los adultos mayores en el Parque Xibi Xibi

La Municipalidad de San Salvador Municipalidad de Jujuy, a través de Estación Saludable, invitó a los adultos mayores a participar del programa “Encuentro Saludable”, que se llevará a cabo los días martes y jueves de 17:30 a 19 horas en el anfiteatro Las Lavanderas, con múltiples actividades orientadas a promover el bienestar integral y una mejor calidad de vida.

Al respecto, el coordinador de Estación Saludable profesor Sergio Armata, invitó a la comunidad, especialmente a los adultos mayores, a sumarse al nuevo programa denominado “Encuentro Saludable”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano.

La propuesta recreativa, prevé que ,“se desarrollarán los días martes y jueves, de 17:30 a 19 horas, en el anfiteatro Las Lavanderas, ubicado en el Parque Xibi Xibi, a la altura del Puente La Madrid”.

Durante cada jornada, detalló el profesor Armata, “los participantes podrán disfrutar de diversas actividades pensadas para el bienestar integral, como clases de gimnasia, ritmos y folclore, además de música gapul, una nueva disciplina que se incorpora desde el programa Estación Saludable”.

Los presentes también podrán disfrutar de las bicicletas eléctricas, un stand nutricional, controles de presión arterial a cargo de enfermeras y un espacio de entrenamiento cognitivo, entre otras propuestas.

En este contexto, Armata realizó la invitación a los adultos mayores a participar de las actividades el día martes 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud. Desde la organización indicaron que los interesados solo deben acercarse directamente al lugar con ropa cómoda, calzado adecuado y una botella de agua para mantenerse hidratados. La actividad es libre y gratuita.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Mv0NkSzYAPk