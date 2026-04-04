El Registro Civil suma un nuevo paso en cercanía e igualdad con la reapertura de la sede en Yavi

La nueva oficina está ubicada a 3.516 metros sobre el nivel del mar y consolida una política orientada a garantizar igualdad de acceso y la presencia del Estado en todo Jujuy.

En el marco de una política pública impulsada por el gobernador Carlos Sadir, orientada a garantizar igualdad de acceso y presencia del Estado en todo el territorio, el Gobierno de Jujuy, a través del Registro Civil; dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, inauguró la nueva oficina en la histórica localidad de Yavi, ubicada a 3.516 metros sobre el nivel del mar y a más de 300 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Esta acción se inscribe en una estrategia de descentralización y fortalecimiento institucional que busca acercar servicios esenciales a cada comunidad, especialmente en las regiones más alejadas. En este sentido, la nueva dependencia brindará la totalidad de los servicios registrales y atenderá los días martes, miércoles y jueves, en el horario de 7:30 a 12:30.

La sede estará a cargo de la nueva jefa del Registro Civil de Yavi, Fabiana Churquina, y permitirá dar respuesta directa a más de 271 yaveños y yaveñas, extendiendo su impacto a más de 20.000 habitantes de toda la región.

El acto inaugural contó con la presencia del director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas; el comisionado municipal de Yavi, Luis Condori; el secretario general del organismo, Sebastián Colqui; el inspector general del Registro Civil, Gabriel Tejerina; la jefa de Recursos Humanos, Cecilia Ovejero Leyton; el jefe del Registro Civil de La Quiaca, Raúl Mamani; la secretaria de Cultura y Turismo de Yavi, Solange Vera; autoridades provinciales, entre ellas Julián Morales, Raúl Colqui y Gustavo Orquera; la vocal secretaria de la Comisión Municipal, Roxana Martínez; el vocal segundo, Nelson Benítez; comuneros, personal administrativo, vecinos de la zona y fuerzas de seguridad local.

Durante la jornada, Rivas destacó la importancia de fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio: “Lo importante es llegar con servicios a todas las comunidades de la provincia de Jujuy. Aquí no solo se hace un DNI, aquí se valora la identidad de nuestro pueblo, la identidad de nuestra Nación. Eso nos reivindica como argentinos, donde nace la Patria, donde nuestros antecesores entregaron su sangre para constituir nuestra Nación.

«Felicito a la señorita Churquina, porque es responsable de esta oficina en virtud de un concurso, oral, escrito y de antecedentes. Ese es el camino que vamos a sostener: profesionalizar, ordenar y seguir ampliando la presencia del Registro Civil en toda la provincia, con más servicios, más cercanía y más derechos para cada jujeño y jujeña”, explicó.

Por su parte, el comisionado municipal de Yavi, Luis Condori, puso en valor el sentido histórico y colectivo de la inauguración: “Esto es hacer patria. Yavi siempre hizo patria, desde la gestación de nuestra independencia. Que tengamos hoy aquí la oficina del Registro Civil es un logro de todos, de Yavi y de la Provincia, sin banderas políticas. Hay momentos de hacer política y momentos de empujar todos juntos para adelante, con un mismo objetivo entre las 13 comunidades y el Gobierno de la provincia: el bien para la gente”.

Finalizada la inauguración, el comisionado municipal invitó a la comitiva a recorrer el patrimonio cultural de la localidad, con la visita a la Iglesia “San Francisco de Asís” y a la Casa Museo del Marqués de Tojo, ambos declarados Patrimonio Histórico Nacional, en un recorrido guiado por el equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo local.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia reafirma su decisión de consolidar un Estado presente, eficiente e inclusivo, que garantice el acceso a la identidad y a los derechos fundamentales en cada rincón de Jujuy.