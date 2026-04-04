Fe y tradición: El viacrucis viviente recorrió Alto Comedero

En el marco del Viernes Santo y con una importante participación de vecinos y vecinas, el barrio Alto Comedero fue escenario de la tercera edición del Viacrucis Viviente, una manifestación de fe que combinó religiosidad, tradición y compromiso comunitario. La propuesta, que recorrió distintas calles del sector hasta el Multiespacio El Alto, incluyó la representación de las estaciones de la Pasión de Cristo y la exposición de ermitas elaboradas por instituciones y organizaciones locales, reafirmando el valor cultural y social de esta expresión profundamente arraigada en la comunidad

En este contexto, las ermitas cobraron un rol central como expresión cultural, religiosa, tradicional y ancestral de gran valor para la comunidad. Cada año, en el marco de la Semana Santa, se exponen catorce cuadros que representan las estaciones del Vía Crucis, acompañando durante la noche del Viernes Santo el paso de la procesión con el Cristo Yacente por las principales calles, constituyendo una muestra viva de fe y participación comunitaria.

En esta edición, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Políticas Públicas de Alto Comedero, a cargo de Patricia Moya, realizó la entrega de catorce bastidores a distintas instituciones del sector, que se sumaron a la confección de las ermitas. Participaron de esta iniciativa la Subdirección de Adultos Mayores de Alto Comedero, la Capilla Teresa de Calcuta del barrio Che Guevara, el Comedero Señor de Quillacas, el CIC Che Guevara, la Colonia de Vacaciones de las 370 Viviendas – 3ra Etapa, el NIDO Belgrano, el grupo NewCom 337 Viviendas “Las Lobas”, la Capilla Inmaculada Concepción de María B4, el Multiespacio El Alto, vecinalistas líderes comunales, el Comedor Chupete Chaile B5, la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, el CPV Combate de Alto Comedero y el CDI “Carita de Luna”.

Cada institución llevó adelante la elaboración de las ermitas utilizando diversos materiales como semillas, pochoclo, telas, bordados, elementos naturales, pinturas, café, madera y materiales reciclables, reflejando la creatividad, el compromiso y la identidad cultural de la comunidad.

Las ermitas acompañaron el desarrollo del Vía Crucis realizado el viernes, cuyo recorrido partió desde la Capilla Ceferino Namuncurá, ubicada en la Etapa 12 del sector Tupac Amaru, hasta el Multiespacio El Alto. Posteriormente, serán donadas a la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, fortaleciendo el patrimonio religioso del barrio.

Cabe destacar que, previo a su traslado, las obras fueron exhibidas en la Casa de la Cultura “Jorge Cafrune”, donde fueron visitadas por estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela Municipal “Marina Vilte”, promoviendo el reconocimiento, la valoración y la apropiación de las tradiciones locales.

Al respecto, la coordinadora del Multiespacio El Alto, Ana Astorga, destacó la consolidación de esta actividad, “este ya es el tercer año que se hace esto acá, así que estoy feliz de compartir con la gente del Alto”, expresó. Asimismo, subrayó el valor solidario de la iniciativa al señalar que las ermitas serán donadas a la Iglesia.

En la misma línea, remarcó la importancia de sostener estas prácticas en el tiempo, “esta es una forma de estar en contacto con los vecinos, con la gente y seguir manteniendo nuestra cultura, que vemos que se estaba perdiendo”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la comunidad y el apoyo institucional, “quiero agradecer a todos los vecinos y a la gente por todo esto, y al intendente ‘Chuli’ Jorge por las actividades”.