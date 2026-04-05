Cultura y Turismo. Semana Santa en Jujuy: masivo flujo de visitantes y fuerte impacto económico

Más de 20 mil turistas recorrieron Jujuy durante el fin de semana largo en Semana Santa, consolidando la ocupación promedio del 80%.

El cierre de Semana Santa deja cifras altamente positivas para la economía local. Según el informe del Observatorio Turístico, un total de 20.143 visitantes eligieron el destino para el descanso y la fe, lo que permitió fortalecer la actividad turística en Jujuy.

Mediante un impacto económico genuino superior a los 5.023 millones de pesos, los pernoctes totales ascendieron a 53.773, con una estadía media de 2,67 noches y un gasto diario por persona que superó los $93.000.

Este resultado es el reflejo de la fuerte apuesta promocional realizada semanas atrás en Buenos Aires y Córdoba, donde se presentó el calendario «Devoción en las Alturas».

Al respecto, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó: «El turismo crece con planificación y una identidad que se fortalece en cada evento. Esta Semana Santa fue clave para poner en valor nuestras tradiciones y ratificar el potencial de la cultura como motor de desarrollo y generación de empleo genuino».

Semana Santa: Un masivo flujo de visitantes y fuerte impacto económico dejo este finde XXL

La región de la Quebrada lideró la ocupación con un 87,7%, seguida por los Valles (75,1%), Yungas (69,5%) y la Puna (61,5%). Más allá de los paisajes, el visitante se encontró con una experiencia que movilizó todos los sentidos: desde la profundidad de los ritos ancestrales y la fe popular en las ermitas, hasta una gastronomía de vigilia que es orgullo regional.

Este movimiento se tradujo en beneficios directos para toda la cadena de valor, desde la hotelería hasta los pequeños emprendedores y artesanos locales. Para profundizar en estos resultados, el Ministerio continúa trabajando en promocionar los destinos turísticos jujeños para la temporada de invierno, proyectando un año de grandes oportunidades para el sector privado basado en la diversidad de nuestra oferta y la calidez del servicio.

Excelente fin de semana para la ocupación del Tren Solar de la Quebrada que fue de un 100% todos los días y en sus dos recorridos, experiencia 180° o experiencia 360°.