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Inclusión. Grupo de apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad

Jujuy
Grupo de apoyo para madres

El encuentro se realizará el día viernes 10 de abril, de 15:30 a 17:30 horas, en el Centro de Innovación Tecnológica, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante el encuentro mensual del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad, correspondiente al mes de abril.

La propuesta se enmarca en una política pública orientada a fortalecer espacios de acompañamiento, contención emocional y construcción colectiva, promoviendo el ejercicio efectivo de derechos y el bienestar integral de las personas con discapacidad y sus entornos familiares.

Estos espacios se desarrollan con una periodicidad mensual y tienen como objetivo consolidar redes de apoyo, facilitar el intercambio de experiencias y brindar herramientas prácticas para el acompañamiento cotidiano, desde un enfoque integral e inclusivo.

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