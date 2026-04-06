7 de abril: Jornada de concientización por el Día Mundial de la Salud en Alto Comedero

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, se llevará a cabo una jornada de actividades comunitarias en el sector de Alto Comedero, con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer la prevención en la comunidad.

La propuesta se desarrollará este martes desde las 8:00 horas en el NIDO, Parque General Belgrano, ubicado en calle 250 del barrio ADEP, e incluirá diversas acciones orientadas al bienestar integral de los vecinos.

El programa contempla un desayuno comunitario, la instalación de un stand informativo, actividades vinculadas al cuidado del medioambiente y espacios de concientización sobre la prevención del dengue y chikungunya. Además, se realizará una caminata como parte de las iniciativas que fomentan la actividad física.

De la jornada participarán el CAPS La Loma, el Nodo René Favaloro, la Delegación de Alto Comedero y el vivero a cargo de Leoncia Sajama, quienes trabajarán de manera articulada para brindar información y servicios a la comunidad.

La actividad busca no solo conmemorar la fecha, sino también generar espacios de encuentro y reflexión sobre la importancia de la salud como un derecho fundamental y una construcción colectiva.