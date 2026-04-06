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Continúa habilitado el período de creación de legajos docentes 2026

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Continúa habilitado el período de creación de legajos docentes 2026

Los interesados deberán consultar los enlaces oficiales de cada Sala para acceder a formularios, requisitos, normativa vigente y procedimientos de presentación.

El Ministerio de Educación, a través de la Junta Provincial de Calificación Docente, comunica que se encuentra habilitado el período de creación de legajos de los aspirantes a ingresar a la docencia en los niveles obligatorios.

La documentación se recibe en la sede de la Junta, sita en Av. España N.º1630 y en las Delegaciones Regionales, en el horario de 08:00 a 18:30 horas.

La Junta de Calificación recuerda a los aspirantes la importancia de cumplir con los plazos establecidos y presentar la documentación completa, para garantizar la correcta valoración de los legajos en los listados de orden de mérito 2026.

Creación y actualización de legajos para docentes del Nivel Inicial y Primario de las especialidades Maestra de Jardín, Educación Física y Educación Musical.

Período de recepción de documentación: del 02 de marzo al 30 de junio de 2026.

Requisitos e información adicional:

https://drive.google.com/file/d/1MTO1GmhsmBYFSHC-RkpGf8alIH-A0Inr/view

Creación de legajos de Maestro de Grado, Profesor de Educación Especial y Maestros de Materias Especiales (Docentes de Educación Plástica/Artes Visuales, Ingles, Teatro, Danza y Expresión Corporal).

Período de recepción de documentación: del 01 al 24 de abril de 2026.

Requisitos e información adicional:

https://drive.google.com/file/d/1cz2pjilAglUZfpMXi7GVZRtJnuYbkQwA/view

Creación de legajos de nuevos aspirantes de manera presencial y posterior inscripción online. Asimismo, quienes ya posean legajo y hayan obtenido un nuevo título deberán presentarlo e inscribirse on-line para su incorporación al Listado Único de Orden de Mérito de Nuevos Aspirantes.

Período de recepción de documentación: del 01 al 30 de abril de 2026.

Requisitos e información adicional:

https://drive.google.com/file/d/189kdSQSmwtLGnAqRnCCmdCkTrunCmhAo/view

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