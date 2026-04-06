Educación fortaleció la formación en ceremonial y protocolo para instituciones educativas

Se trabajó sobre el rol del protocolo como marco que establece reglas, y del ceremonial como herramienta que define las formas de aplicación en cada acto educativo.

Equipos directivos de nivel primario y secundario de Capital participaron de una charla informativa de ceremonial y protocolo orientada al uso y tratamiento de los símbolos patrios y la organización de actos escolares, en el marco del fortalecimiento de las prácticas institucionales.

La instancia fue impulsada por el Ministerio de Educación, a través del área de Ceremonial y Protocolo. La misma permitió abordar criterios comunes vinculados a la correcta aplicación de normas, formas y disposiciones vigentes, tanto a nivel nacional como provincial. Durante el encuentro, se trabajó sobre el rol del protocolo como marco que establece reglas, y del ceremonial como herramienta que define las formas de aplicación en cada acto educativo.

Asimismo, se destacó la importancia de la etiqueta como elemento que aporta solemnidad y cortesía a las actividades escolares, reforzando el valor simbólico y formativo de cada conmemoración.

En este sentido, se promovió que cada institución designe un referente de ceremonial y protocolo, quien tendrá la responsabilidad de articular la organización de los actos escolares en contacto directo con el área correspondiente, garantizando criterios unificados y adecuados en cada instancia.

La ministra de Educación Daniela Teseira acompañó la jornada y dirigió unas palabras a los presentes, donde puso en valor el compromiso de los equipos docentes y directivos en la formación integral de los estudiantes, destacando que cada acto escolar también constituye una instancia pedagógica significativa.

La capacitación se enmarca en la preparación de las próximas fechas conmemorativas del calendario escolar, entre ellas el 19 de abril y el 23 de agosto, con el objetivo de asegurar su correcto desarrollo en todas las instituciones educativas.