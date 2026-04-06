El viernes 10 se lanza el Ciclo Musical Tacita de Cámara con la actuación de ganadores del Cosquín

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy reedita el ciclo de actividades musicales “Tacita de Cámara” por quinto año consecutivo en el marco del mes de la ciudad, que incluirá más de 15 conciertos a realizarse en diferentes escenarios municipales. La apertura oficial será el viernes 10 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño con la actuación del dúo Pablo Marcos y Leandro Batallanos, ganadores del reciente Cosquín.

La invitación, fue realizada por el director de Cultura, Joaquin López, quien expresó “en el marco del mes de la ciudad, este año se reedita el ciclo ‘Tacita de Cámara’, una propuesta cultural que se viene desarrollando desde hace cinco años y que continúa consolidándose como un espacio de encuentro para la música de cámara en la ciudad”.

En este sentido, añadió “durante abril del presente año, los vecinos de la ciudad, podrán disfrutar de más de 15 conciertos en distintos escenarios municipales, con una variada programación artística pensada para todos los vecinos”.

López invitó a participar de la apertura oficial el día viernes 10 a las 20 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, con la presentación del dúo Pablo Marcos y Leandro Batallanos, “que son los ganadores del Festival de Cosquín y participantes del escenario mayor en la última edición”.

Además, “se sumarán otros artistas invitados, en lo que será una muestra de la calidad y diversidad que tendrá el ciclo a lo largo de todo el mes, puesto que la iniciativa forma parte de una política municipal que busca fortalecer y acompañar las propuestas de música de cámara y a los músicos de las orquestas locales”.

Finalmente reafirmó “la invitación queda abierta para toda la comunidad a participar de esta propuesta con entrada libre y gratuita, que se lleva adelante en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Provincia”, puntualizó López.

Agenda de espectáculos

Como fue mencionado el Dúo “Marcos Batallatanos” formado por Pablo Marcos y Leandro Batallanos actuarán el viernes 10 de abril, a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño con entrada libre y gratuita; continua el sábado 11 con la Orquesta Música con Alas, desde las 20 hs en el Centro Cultural “Exodo” Jujeño con un costo de entrada a $6000; seguidamente a las 21 horas,se realizará la presentación del Conjunto de Cuerdas Jujuy en Centro Cultural Mrentxu Casa Baca, al pecio de $4000 la entrada.

Mientras que el jueves 16 se presentará Carlos Rene Domínguez en el Centro Cultural Héctor Tizón y en el Centro Cultural Mirentxu –Casa Blanca.

La invitación continúa el viernes 17 con la presentación de la Escuela de Superior de Música a partir de las 20.00 ha en el Centro Cultural “Jorge Accame; proseguirá Matias Mealla Zigaran que actuará desde las 21 en el Centro Cultural “Mirentxu” Casa Baca.

En tanto, El Flautazo y Sirysy actuará el viernes 17 a las 20 horas, en el Centro Cultural Exodo Jujeño. Con entradas anticipadas a $10.000 y Puerta $12.000.

Nota audiovisual: https://youtu.be/BogZvEeHE5A