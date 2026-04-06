Este viernes comienza la 16° edición de “La Flor Más Bella” con exposición y talleres gratuitos

La tradicional muestra organizada por productores florícolas de Jujuy abrirá sus puertas el viernes 10 de abril en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril entre calles Otero y Canónigo Gorriti.El evento se extenderá hasta el domingo 12 y forma parte de las actividades oficiales por la Semana de la Ciudad.

En conjunto ,se llevará a cabo la exposición, venta de plantas y un completo cronograma de talleres de capacitación abiertos a la comunidad.

La propuesta, organizada por la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY) con el acompañamiento de la Municipalidad, se desarrollará hasta el domingo 12 de abril en el marco de las actividades por la Semana de la Ciudad, rumbo al 433° aniversario de San Salvador de Jujuy.

El evento reunirá a más de 40 productores locales y contará también con la participación de referentes de Salta y Tucumán, quienes ofrecerán una amplia variedad de plantas, flores y asesoramiento especializado para el público.

Además de la tradicional exposición y venta, esta edición incluirá talleres de capacitación gratuitos el sábado 11 de abril, con propuestas destinadas tanto a aficionados como a quienes buscan profundizar conocimientos en jardinería y bienestar.

Durante la mañana, se dictarán capacitaciones sobre extractos vegetales para el control de plagas, plantas medicinales y preparados para afecciones frecuentes, cuidados de plantas tropicales de follaje y manejo de árboles frutales en otoño-invierno.

Por la tarde, las actividades continuarán con un taller de arte floral y una propuesta de mindfulness en familia, orientada a fortalecer la conexión emocional a través de las plantas, destinada a niños de entre 4 y 10 años acompañados por un adulto responsable. También se prevé un espacio sobre lombricultura doméstica, con horario a confirmar.

La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un espacio que combina producción local, capacitación y recreación para toda la familia.