La Comisión de Obras y Servicios Públicos inició sus actividades y definió autoridades

En el Salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy, se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, donde sus integrantes avanzaron en la organización del trabajo legislativo y definieron las autoridades que conducirán la comisión durante el presente período.

Participaron del encuentro los diputados Luis Federico Canedi, Miriam Burgos, Mario Lobo, Adriano Morone, Ramón Neyra, Patricia Ríos, Diego Rotela, Elizabeth Isasmendi, Martín Fellner, Rubén Rivarola, Emiliano Vera Robinson y Alejandro Vilca. En la oportunidad, se designó como presidenta de la comisión a Elizabeth Isasmendi, como vicepresidenta a Patricia Ríos y como secretario a Rubén Rivarola.

Durante la reunión, que tuvo carácter organizativo, también se estableció el funcionamiento de la comisión, fijando como día de trabajo los miércoles a las 9 horas, con el objetivo de comenzar a analizar los proyectos ya ingresados y avanzar en nuevas iniciativas vinculadas al área.

En ese marco, la presidenta de la comisión, Elizabeth Isasmendi, explicó que este primer encuentro respondió a una instancia formal necesaria para ordenar el trabajo legislativo, señalando que la reunión fue para determinar quiénes serán las autoridades y fijar día y horario de funcionamiento.

Asimismo, anticipó que la comisión tendrá un año de intensa actividad, particularmente en lo vinculado a la obra pública y los servicios esenciales, en un contexto complejo a nivel nacional. En ese sentido, remarcó que va a haber mucho trabajo en relación a la obra pública, que hoy está muy paralizada, y que también se abordarán temas sensibles como rutas, agua, luz, gas y tarifas, demandas que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

Por último, Isasmendi valoró el desafío de asumir la presidencia de la comisión, destacando su trayectoria vinculada al desarrollo urbano y habitacional, y sostuvo que aportará una mirada integral al trabajo legislativo. En ese sentido, expresó que se trata de un gran compromiso y una gran responsabilidad, con la expectativa de trabajar en conjunto con sus pares para dar respuesta a las necesidades de la sociedad.