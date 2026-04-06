La Comisión de Transporte y Comunicaciones designó autoridades para este año legislativo

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo la primera reunión de la

Comisión de Transporte y Comunicaciones, en la que se designó como presidente al diputado Rubén Rivarola, como vicepresidente al diputado Iván Poncio y como secretario al legislador Matías Paterno.

Integran la comisión los diputados Luciano Angelini, Diego Cruz, Angélica Castillo, Mario Nallar, Ramón Neyra, Iván Poncio, Noelia Quispe, Rubén Rivarola, Cristian Rivarola, Luis Canedi, Matías Paterno y Alejandro Vilca.

La Comisión de Transporte y Comunicaciones es clave para dictaminar sobre todo asunto relativo a la reglamentación, promoción y desarrollo de los servicios públicos de transporte y comunicaciones provinciales, así como al fomento, organización e infraestructura relacionada al tránsito y tráfico de personas y cosas de todo tipo que demande la utilización de cualquier clase de vehículo.